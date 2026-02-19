Рейтинг@Mail.ru
Специальная военная операция на Украине
 
07:19 19.02.2026 (обновлено: 09:26 19.02.2026)
ПВО ночью сбила 113 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 113 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 113 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
смоленская область
вооруженные силы украины
ленинградская область
калужская область
россия
брянская область
смоленская область
ленинградская область
калужская область
тверская область
новгородская область
безопасность, россия, брянская область, смоленская область, вооруженные силы украины, ленинградская область, калужская область, тверская область, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Ленинградская область, Калужская область, Тверская область, Новгородская область
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкВоеннослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор"
© РИА Новости / Евгений Биятов
Военнослужащий на боевом дежурстве расчета ЗРК "Тор". Архивное фото
МОСКВА, 19 фев — РИА Новости. Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 113 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны.
"Дежурными средствами ПВО перехвачено и уничтожено 113 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — заявили в ведомстве.
Так, российские военные сбили 50 дронов в Брянской области, 35 — в Смоленской, 12 — в Тверской, десять — в Новгородской.
Еще четыре беспилотника поразили над Ленинградской областью, два — над Калужской.
В ответ на атаки ВСУ российские войска наносят удары высокоточным оружием воздушного, морского и наземного базирования, а также дронами исключительно по военным объектам и предприятиям украинского ВПК.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияБрянская областьСмоленская областьВооруженные силы УкраиныЛенинградская областьКалужская областьТверская областьНовгородская область
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
