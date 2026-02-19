https://ria.ru/20260219/bespilotniki-2075373373.html
ПВО ночью сбила 113 украинских беспилотников
ПВО ночью сбила 113 украинских беспилотников - РИА Новости, 19.02.2026
ПВО ночью сбила 113 украинских беспилотников
Силы противовоздушной обороны за ночь поразили 113 украинских БПЛА над шестью российскими регионами, сообщило Минобороны. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T07:19:00+03:00
2026-02-19T07:19:00+03:00
2026-02-19T09:26:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
брянская область
смоленская область
вооруженные силы украины
ленинградская область
калужская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622333_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_7145a38fe9ea3ec297df0ea6f4a35186.jpg
https://ria.ru/20260212/svo-2073701513.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
россия
брянская область
смоленская область
ленинградская область
калужская область
тверская область
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/10/2074622333_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0089feafb3aa8378d7bfec28725d0060.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, россия, брянская область, смоленская область, вооруженные силы украины, ленинградская область, калужская область, тверская область, новгородская область
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Брянская область, Смоленская область, Вооруженные силы Украины, Ленинградская область, Калужская область, Тверская область, Новгородская область
ПВО ночью сбила 113 украинских беспилотников
Силы ПВО за ночь сбили 113 дронов ВСУ над регионами РФ