https://ria.ru/20260219/bespilotniki-2075370069.html
ПВО сбила четыре БПЛА над Ленинградской областью
ПВО сбила четыре БПЛА над Ленинградской областью - РИА Новости, 19.02.2026
ПВО сбила четыре БПЛА над Ленинградской областью
Четыре БПЛА уничтожено за ночь над Ленинградской областью, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T06:07:00+03:00
2026-02-19T06:07:00+03:00
2026-02-19T08:35:00+03:00
специальная военная операция на украине
безопасность
ленинградская область
александр дрозденко
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_0:0:3043:1713_1920x0_80_0_0_2c6511ed0ca3702e734eb4c17f6310b9.jpg
https://ria.ru/20260219/ataka-2075362293.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0c/1b/2065077675_181:0:2880:2024_1920x0_80_0_0_edbe0faf5c52d85e6a916df05e074064.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
безопасность, ленинградская область, александр дрозденко
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Ленинградская область, Александр Дрозденко
ПВО сбила четыре БПЛА над Ленинградской областью
Дрозденко: в Ленинградской области сбили четыре БПЛА