ПВО уничтожила несколько БПЛА в Ленинградской области
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Ленинградской области
Несколько БПЛА уничтожено в Киришском районе Ленинградской области, предварительно, пострадавших и разрушений нет, сообщил губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 19.02.2026
ПВО уничтожила несколько БПЛА в Ленинградской области
Силы ПВО уничтожили несколько БПЛА в Киришском районе Ленинградской области