16:11 19.02.2026
https://ria.ru/20260219/baykal-2075518109.html
Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала
Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T16:11:00+03:00
2026-02-19T16:11:00+03:00
© РИА Новости / Владимир Смирнов | Перейти в медиабанкОзеро Байкал
Озеро Байкал - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© РИА Новости / Владимир Смирнов
Перейти в медиабанк
Озеро Байкал. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.
Ранее заслуженный артист РФ Ярослав Дронов (Shaman) опубликовал видео с озера Байкал и показал, как пробует самое чистое озеро в мире на вкус.
"Сама вода Байкала, а следовательно и лед, который от нее образуется, он не опасен... Прелесть льда состоит в том еще, что он вымораживает там всякие сбросы, и он чище становится", - пояснил Онищенко, отвечая на вопрос о том, опасно ли лизать лед.
Он добавил, что лично пробовал воду из Байкала, и она действительно чистая.
ОбществоБайкалРоссияГеннадий ОнищенкоРоссийская академия наукРоссийская академия образования
 
 
