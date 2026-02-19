https://ria.ru/20260219/baykal-2075518109.html
Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала
Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко. РИА Новости, 19.02.2026
