Онищенко рассказал, опасно ли лизать лед Байкала

МОСКВА, 19 фев - РИА Новости. Лед на озере Байкал чистый и лизать его не опасно, сообщил РИА Новости академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко.

Он добавил, что лично пробовал воду из Байкала, и она действительно чистая.