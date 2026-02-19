https://ria.ru/20260219/arktika-2075503569.html
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике - РИА Новости, 19.02.2026
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике в середине марта, посетит, в том числе, Гренландию, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 19.02.2026
в мире
арктика
гренландия
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
арктика
гренландия
брюссель
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике
