Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике - РИА Новости, 19.02.2026
15:24 19.02.2026
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике
Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике в середине марта, посетит, в том числе, Гренландию, сообщила на брифинге в Брюсселе... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-19T15:24:00+03:00
2026-02-19T15:24:00+03:00
в мире
арктика
гренландия
брюссель
урсула фон дер ляйен
еврокомиссия
арктика
гренландия
брюссель
в мире, арктика, гренландия, брюссель, урсула фон дер ляйен, еврокомиссия
В мире, Арктика, Гренландия, Брюссель, Урсула фон дер Ляйен, Еврокомиссия
Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике

Фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике, включая Гренландию

© AP Photo / Olivier MatthysУрсула фон дер Ляйен
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Olivier Matthys
Урсула фон дер Ляйен. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 19 фев - РИА Новости. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен совершит поездку по Арктике в середине марта, посетит, в том числе, Гренландию, сообщила на брифинге в Брюсселе представитель ЕК Паула Пиньо.
«
"Я могу подтвердить, что такая поездка состоится, ориентировочно в середине марта, но пока подробностей нет", - ответила она на соответствующий вопрос журналистов.
В миреАрктикаГренландияБрюссельУрсула фон дер ЛяйенЕврокомиссия
 
 
