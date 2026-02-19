Рейтинг@Mail.ru
Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи, сообщил Sky News - РИА Новости, 19.02.2026
22:34 19.02.2026 (обновлено: 23:58 19.02.2026)
Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи, сообщил Sky News
Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом...
в мире
джеффри эпштейн
карл iii
сша
великобритания
сша
великобритания
в мире, джеффри эпштейн, карл iii, сша, великобритания
В мире, Джеффри Эпштейн, Карл III, США, Великобритания
Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи, сообщил Sky News

Sky News: брата Карла III Эндрю отпустили после задержания из-за Эпштейна

© AP Photo / Steve ParsonsЭндрю Маунтбеттен-Виндзор
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Steve Parsons
Эндрю Маунтбеттен-Виндзор. Архивное фото
ЛОНДОН, 19 фев — РИА Новости. Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает телеканал Sky News.
"Эндрю был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после задержания. Он покинул полицейский участок города Эйлшем на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья", — говорится в сообщении.
Полиция подтвердила, что бывшего принца отпустили, он находится под следствием. Ранее правоохранительные органы заявили об обысках по адресам в Беркшире и Норфолке. Британский король выразил готовность содействовать расследованию. Дополнительную информацию полиции передал и бывший премьер Гордон Браун.
Как ранее выяснило РИА Новости, Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола, несмотря на арест и лишение титулов. Члена королевской семьи могут исключить из линии наследования, только если парламент примет такой закон персонально под него.
Маунтбеттен-Виндзор родился 19 февраля 1960 года, сегодня он отмечает 66-летие. Днем в четверг к дому экс-принца, расположенному на территории Сандрингемского дворца, приехали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми стражей порядка в штатском. Его задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на госслужбе, ему может грозить пожизненное заключение.
Семья американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла брата короля Великобритании в изнасиловании, поблагодарила полицию за его задержание.
© Getty Images / Peter NichollsАвтомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю в Сандрингеме
Автомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю Маунтбеттен-Виндзора в Сандрингеме - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© Getty Images / Peter Nicholls
Автомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю в Сандрингеме
Джуффре обвинила его в изнасиловании в 2019-м. В марте 2022 года СМИ писали, что экс-принц выплатил ей компенсацию и судебное разбирательство прекратили. Сам он вины не признал.
© AP Photo / Bebeto MatthewsПравозащитница Вирджиния Джуффре
Правозащитница Вирджиния Джуффре - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Bebeto Matthews
Правозащитница Вирджиния Джуффре
В апреле 2025-го активистку нашли мертвой у себя дома в штате Западная Австралия. В октябре того же года вышли ее посмертные мемуары, где говорится, что один из сексуальных контактов с братом британского короля произошел на частном острове Эпштейна.
В последних опубликованных по делу финансиста файлах также есть упоминания Эндрю, в частности, его компрометирующие фото.
© REUTERS / U.S. Justice DepartmentЭндрю на фото, опубликованном Минюстом США по делу Эпштейна
Британский принц Эндрю на фотографии, опубликованной Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© REUTERS / U.S. Justice Department
Эндрю на фото, опубликованном Минюстом США по делу Эпштейна
Кроме того, там содержится информация о том, что он тайно пересылал Эпштейну правительственные документы. По данным СМИ, британская полиция создала подразделение для расследования обвинений против Эндрю, к которому подключились уже девять служб.
В начале декабря прошлого года Карл III лишил брата всех титулов.
Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.
© AP Photo / Jon ElswickДокументы, опубликованные Минюстом США по делу Эпштейна
Документы, опубликованные Министерством юстиции США по делу Джеффри Эпштейна - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / Jon Elswick
Документы, опубликованные Минюстом США по делу Эпштейна
В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.
В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.
© AP Photo / John MinchilloДжеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл - РИА Новости, 1920, 19.02.2026
© AP Photo / John Minchillo
Джеффри Эпштейн и Гислейн Максвелл
Общественный интерес к этому делу значительно возрос в прошлом году, когда в свободном доступе оказались около 20 тысяч страниц электронной переписки финансиста, а также фото известных людей, включая Дональда Трампа, экс-главу Белого дома Билла Клинтона, бывшего британского посла в Вашингтоне Питера Мандельсона, режиссера Вуди Аллена, певца Майкла Джексона, предпринимателя Ричарда Брэнсона и других.
В миреДжеффри ЭпштейнКарл IIIСШАВеликобритания
 
 
