Бывшего принца Эндрю отпустили из-под стражи, сообщил Sky News

ЛОНДОН, 19 фев — РИА Новости. Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает телеканал Брата короля Карла III Эндрю Маунтбеттена-Виндзора отпустили из-под стражи после задержания по делу о связях со скандально известным американским финансистом Джеффри Эпштейном, передает телеканал Sky News

"Эндрю был освобожден из-под стражи почти через 12 часов после задержания. Он покинул полицейский участок города Эйлшем на автомобиле. Было замечено, что он слегка откинулся на спинку сиденья", — говорится в сообщении.

Полиция подтвердила, что бывшего принца отпустили, он находится под следствием. Ранее правоохранительные органы заявили об обысках по адресам в Беркшире и Норфолке. Британский король выразил готовность содействовать расследованию. Дополнительную информацию полиции передал и бывший премьер Гордон Браун

Как ранее выяснило РИА Новости, Эндрю остается восьмым в линии наследования британского престола, несмотря на арест и лишение титулов. Члена королевской семьи могут исключить из линии наследования, только если парламент примет такой закон персонально под него.

Маунтбеттен-Виндзор родился 19 февраля 1960 года, сегодня он отмечает 66-летие. Днем в четверг к дому экс-принца, расположенному на территории Сандрингемского дворца, приехали шесть полицейских машин без опознавательных знаков и около восьми стражей порядка в штатском. Его задержали по подозрению в ненадлежащем поведении на госслужбе, ему может грозить пожизненное заключение.

Семья американской правозащитницы Вирджинии Джуффре, которая обвиняла брата короля Великобритании в изнасиловании, поблагодарила полицию за его задержание.

© Getty Images / Peter Nicholls Автомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю в Сандрингеме © Getty Images / Peter Nicholls Автомобили без опознавательных знаков у дома Эндрю в Сандрингеме

Джуффре обвинила его в изнасиловании в 2019-м. В марте 2022 года СМИ писали, что экс-принц выплатил ей компенсацию и судебное разбирательство прекратили. Сам он вины не признал.

© AP Photo / Bebeto Matthews Правозащитница Вирджиния Джуффре © AP Photo / Bebeto Matthews Правозащитница Вирджиния Джуффре

В апреле 2025-го активистку нашли мертвой у себя дома в штате Западная Австралия. В октябре того же года вышли ее посмертные мемуары, где говорится, что один из сексуальных контактов с братом британского короля произошел на частном острове Эпштейна.

В последних опубликованных по делу финансиста файлах также есть упоминания Эндрю, в частности, его компрометирующие фото.

© REUTERS / U.S. Justice Department Эндрю на фото, опубликованном Минюстом США по делу Эпштейна © REUTERS / U.S. Justice Department Эндрю на фото, опубликованном Минюстом США по делу Эпштейна

Кроме того, там содержится информация о том, что он тайно пересылал Эпштейну правительственные документы. По данным СМИ, британская полиция создала подразделение для расследования обвинений против Эндрю, к которому подключились уже девять служб.

В начале декабря прошлого года Карл III лишил брата всех титулов.

Дело Эпштейна

В 2008 году финансист стал фигурантом дела о привлечении несовершеннолетних к занятию проституцией и изнасиловании. Он признал вину, заключил сделку со следствием и отбыл в тюрьме около 13 месяцев.

© AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Минюстом США по делу Эпштейна © AP Photo / Jon Elswick Документы, опубликованные Минюстом США по делу Эпштейна

В июле 2019-го его арестовали повторно по обвинению в торговле детьми для сексуальной эксплуатации и сговоре для вовлечения в такую деятельность. По полученным данным, с 2002 по 2005 год Эпштейн вступал в интимные отношения с десятками девочек, которых принимал в резиденциях в Нью-Йорке и Флориде. Возраст некоторых пострадавших не превышал 14 лет.

В августе 2019-го он покончил с собой в тюремной камере. Его сообщницу Гислейн Максвелл приговорили к 20 годам лишения свободы.