Суд отказал Эйдельштейну в признании его сыном Жириновского - РИА Новости, 18.02.2026
17:23 18.02.2026
Суд отказал Эйдельштейну в признании его сыном Жириновского
Суд отказал Эйдельштейну в признании его сыном Жириновского
владимир жириновский, лдпр, московский областной суд, мгимо
Владимир Жириновский, ЛДПР, Московский областной суд, МГИМО
Суд отказал Эйдельштейну в признании его сыном Жириновского

Суд вновь отказал Эйдельштейну в признании его сыном Жириновского

© vesti.ruОлег Эйдельштейн
Олег Эйдельштейн - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© vesti.ru
Олег Эйдельштейн. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Московский областной суд оставил в силе отказ в признании основателя ЛДПР Владимира Жириновского отцом Олега Жириновского (он же известен под фамилией Эйдельштейн), сообщили РИА Новости в суде.
Московском областном суде рассмотрели апелляционную жалобу Жириновского О.В. на решение Одинцовского городского суда, который 13 ноября 2025 года отказал в удовлетворении иска о признании факта отцовства Жириновского В.В. по отношению к истцу. Суд оставил постановление суда первой инстанции в силе, апелляционную жалобу Жириновского О.В. - без удовлетворения", - сказали в пресс-службе суда.
Внебрачный сын Жириновского в феврале попал в новости после сообщений о том, что его не пустили на партийное мероприятие - Международный научно-экспертный форум "Жириновские чтения" в МГИМО. В пресс-службе ЛДПР заявили РИА Новости, что поведение Олега Эйдельштейна на партийном мероприятии является провокацией, он всегда приходит именно на те мероприятия, где действует пропускной режим, при этом никогда не регистрируется, как это предусмотрено правилами площадок.
Владимир Жириновский на протяжении более чем 30 лет возглавлял ЛДПР, был депутатом Госдумы восьми созывов. Политик скончался 6 апреля 2022 года после продолжительной болезни, ему было 75 лет.
Руководитель фракции ЛДПР в Государственной думе РФ Владимир Жириновский - РИА Новости, 1920, 04.02.2026
Что говорил Жириновский об окончании СВО и судьбе Украины?
4 февраля, 18:24
 
Владимир ЖириновскийЛДПРМосковский областной судМГИМО
 
 
