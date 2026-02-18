ВТБ наградил финалистов конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Мордовии

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главный приз от ВТБ – 1 миллион рублей на развитие бизнеса – получил Иван Курбаков за его проект LaserVision, который помогает предотвращать поломки и продлевать срок службы промышленного оборудования, сообщает пресс-служба банка.

В Саранске подвели итоги первого регионального сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Финал проекта состоялся в среду при поддержке финансовой организации, правительства Республики Мордовия и РАНХиГС.

Второе место заняла Ирина Тябина с проектом "Повод посетить РФ" – набором-путеводителем с авторскими иллюстрациями. Она получит возможность бесплатного обучения по программе MBA в ИБДА РАНХиГС.

Приз за третье место – 500 тысяч рублей от главы Республики Мордовия вручили Льву Крупнову за проект по созданию в регионе пространства сельского туризма "Лев и пчелка".

Проект Ольги Лазаревой "Сурский рубеж: тропа победы", сочетающей элементы активного отдыха, образования, исторической реконструкции и патриотического воспитания в форме интерактивной игры, занял четвертое место и получил 300 тысяч рублей от министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.

Наталье Батраченко вручили 200 тысяч рублей от республиканского центра "Мой бизнес" за проект "Открываем Мордовию с высоты седла". Он направлен на развитие конного туризма в Республике Мордовия на базе мобильного размещения животных на любом спланированном маршруте.

В Мордовии "Бизнес Баттл" прошел впервые. Конкурс стартовал в августе 2025 года, заявки на участие подали более 140 предпринимателей региона. Наставники конкурса отобрали в свои команды проекты, которые затем прошли несколько этапов акселерации, а пять из них вышли в финал.

"Поддержка бизнеса — это вклад в формирование сильной и конкурентоспособной экономики регионов. Начинающие предприниматели нуждаются в профессиональной экспертизе, чтобы уверенно развивать свои проекты. Формат “Бизнес Баттла” позволяет создать для них дополнительные возможности для масштабирования. За годы проведения конкурса более 1 тысячи начинающих предпринимателей получили экспертизу своих проектов. Банки, наставники и профессиональные сообщества помогают им выстраивать устойчивую модель бизнеса и получать доступ к необходимым ресурсам", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.

Глава Республики Артем Здунов отметил, что в Мордовии большое внимание уделяется поддержке бизнеса и формированию среды, где предприниматели могут реализовать свои идеи.

"”Бизнес Баттл” – одна из таких площадок, где объединяются ресурсы государства, бизнеса и образования. Уверен, что конкурс станет ежегодным и займет свое место в региональной деловой повестке, помогая начинающим предпринимателям сделать первый шаг. Поздравляю победителей и желаю вашим проектам развития и выхода за пределы нашего региона", – приводятся слова Здунова в сообщении.