Рейтинг@Mail.ru
ВТБ наградил финалистов конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Мордовии - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/vtb-2075239520.html
ВТБ наградил финалистов конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Мордовии
ВТБ наградил финалистов конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Мордовии - РИА Новости, 18.02.2026
ВТБ наградил финалистов конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Мордовии
Главный приз от ВТБ – 1 миллион рублей на развитие бизнеса – получил Иван Курбаков за его проект LaserVision, который помогает предотвращать поломки и... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:00:00+03:00
2026-02-18T16:00:00+03:00
саранск
артем здунов
втб (банк)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2899:1631_1920x0_80_0_0_a86a4283a55c333b98e21e1a778dddcb.jpg
https://ria.ru/20260218/vtb-2075180247.html
https://ria.ru/20260218/vtb-2075167720.html
саранск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/09/0d/1972444137_0:0:2629:1972_1920x0_80_0_0_6b045691a314b91062fb28ff2e894a90.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
саранск, артем здунов, втб (банк)
Саранск, Артем Здунов, ВТБ (банк)
ВТБ наградил финалистов конкурса стартапов "Бизнес Баттл" в Мордовии

Иван Курбаков получил главный приз от ВТБ на конкурсе "Бизнес Баттл" в Мордовии

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска ВТБ на здании в Москве
Вывеска ВТБ на здании в Москве - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска ВТБ на здании в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Главный приз от ВТБ – 1 миллион рублей на развитие бизнеса – получил Иван Курбаков за его проект LaserVision, который помогает предотвращать поломки и продлевать срок службы промышленного оборудования, сообщает пресс-служба банка.
В Саранске подвели итоги первого регионального сезона конкурса стартапов "Бизнес Баттл". Финал проекта состоялся в среду при поддержке финансовой организации, правительства Республики Мордовия и РАНХиГС.
ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ВТБ назвал новые сценарии применения биометрии
Вчера, 13:01
Второе место заняла Ирина Тябина с проектом "Повод посетить РФ" – набором-путеводителем с авторскими иллюстрациями. Она получит возможность бесплатного обучения по программе MBA в ИБДА РАНХиГС.
Приз за третье место – 500 тысяч рублей от главы Республики Мордовия вручили Льву Крупнову за проект по созданию в регионе пространства сельского туризма "Лев и пчелка".
Проект Ольги Лазаревой "Сурский рубеж: тропа победы", сочетающей элементы активного отдыха, образования, исторической реконструкции и патриотического воспитания в форме интерактивной игры, занял четвертое место и получил 300 тысяч рублей от министерства экономики, торговли и предпринимательства Республики Мордовия.
Наталье Батраченко вручили 200 тысяч рублей от республиканского центра "Мой бизнес" за проект "Открываем Мордовию с высоты седла". Он направлен на развитие конного туризма в Республике Мордовия на базе мобильного размещения животных на любом спланированном маршруте.
В Мордовии "Бизнес Баттл" прошел впервые. Конкурс стартовал в августе 2025 года, заявки на участие подали более 140 предпринимателей региона. Наставники конкурса отобрали в свои команды проекты, которые затем прошли несколько этапов акселерации, а пять из них вышли в финал.
"Поддержка бизнеса — это вклад в формирование сильной и конкурентоспособной экономики регионов. Начинающие предприниматели нуждаются в профессиональной экспертизе, чтобы уверенно развивать свои проекты. Формат “Бизнес Баттла” позволяет создать для них дополнительные возможности для масштабирования. За годы проведения конкурса более 1 тысячи начинающих предпринимателей получили экспертизу своих проектов. Банки, наставники и профессиональные сообщества помогают им выстраивать устойчивую модель бизнеса и получать доступ к необходимым ресурсам", — отметил заместитель президента — председателя правления ВТБ Денис Бортников, его слова приводит пресс-служба.
Глава Республики Артем Здунов отметил, что в Мордовии большое внимание уделяется поддержке бизнеса и формированию среды, где предприниматели могут реализовать свои идеи.
"”Бизнес Баттл” – одна из таких площадок, где объединяются ресурсы государства, бизнеса и образования. Уверен, что конкурс станет ежегодным и займет свое место в региональной деловой повестке, помогая начинающим предпринимателям сделать первый шаг. Поздравляю победителей и желаю вашим проектам развития и выхода за пределы нашего региона", – приводятся слова Здунова в сообщении.
Миссия "Бизнес Баттла" – помочь начинающим предпринимателям встать получить поддержку опытных бизнесменов. Конкурс проходит с 2019 года в Калининградской области. В 2025 году он впервые вышел за пределы одного региона и прошел в Ставропольском крае и Республике Мордовия. Представить на конкурс свой проект на любом этапе реализации – от идеи до уже действующего бизнеса − могут все желающие старше 18 лет. Наставники отбирают в свои команды по четыре проекта, которые затем проходят несколько этапов акселерации, пять проектов выходят в финал.
Вывеска банка ВТБ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
ВТБ: интерес бизнеса к самозанятым поставил рекорд
Вчера, 12:32
 
СаранскАртем ЗдуновВТБ (банк)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала