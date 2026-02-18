В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса

ВОЛГОГРАД, 18 фев – РИА Новости. Четыре рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за действовавших ограничений на прием и выпуск воздушных судов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.

Согласно онлайн-табло, задерживаются два рейса на вылет в столицу и два – в обратном направлении.