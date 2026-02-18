Рейтинг@Mail.ru
В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса
10:41 18.02.2026
В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса
В аэропорту Волгограда задерживаются четыре рейса
волгоград
2026
волгоград, федеральное агентство воздушного транспорта (росавиация)
Волгоград, Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
Пассажир в международном аэропорту Волгограда
Пассажир в международном аэропорту Волгограда. Архивное фото
ВОЛГОГРАД, 18 фев – РИА Новости. Четыре рейса задерживаются в аэропорту Волгограда из-за действовавших ограничений на прием и выпуск воздушных судов, следует из информации онлайн-табло воздушной гавани.
Во вторник вечером Росавиация сообщала о введении временных ограничений на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Волгограда, они действовали до 6 утра среды.
Согласно онлайн-табло, задерживаются два рейса на вылет в столицу и два – в обратном направлении.
ВолгоградФедеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация)
 
 
