Совфед одобрил проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ - РИА Новости, 18.02.2026
13:12 18.02.2026 (обновлено: 13:16 18.02.2026)
Совфед одобрил проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
Совфед одобрил проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ - РИА Новости, 18.02.2026
Совфед одобрил проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ
Сенаторы одобрили закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ. РИА Новости, 18.02.2026
совет федерации рф
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
общество
россия
россия
совет федерации рф, федеральная служба безопасности рф (фсб россии), общество, россия
Совет Федерации РФ, Федеральная служба безопасности РФ (ФСБ России), Общество, Россия
Совфед одобрил проект о приостановке услуг связи по запросу ФСБ

СФ одобрил проект о приостановке операторами услуг связи по запросу ФСБ

© РИА Новости / Максим БлиновЗдание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации
© РИА Новости / Максим Блинов
Здание Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон об обязанности сотовых операторов приостанавливать оказание услуг связи по требованию ФСБ.
Документом предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг связи при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
При этом оператор связи не будет нести ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору об оказании услуг связи, если это связано с выполнением им указанных требований ФСБ России.
Документ направлен на регулирование отношений в области обеспечения безопасности по направлениям деятельности ФСБ России и противодействие терроризму, говорится в пояснительной записке.
Базовая станция сотовой связи - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Операторы связи смогут отключать абонентов при игнорировании замены кабеля
17 февраля, 17:23
 
Совет Федерации РФФедеральная служба безопасности РФ (ФСБ России)ОбществоРоссия
 
 
