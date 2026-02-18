https://ria.ru/20260218/ukraina-2075248761.html
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу - РИА Новости, 18.02.2026
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
Воздушная тревога объявлена в среду в Киеве, Киевской, Черниговской, Сумской, Полтавской, Черкасской, Харьковской, Днепропетровской областях Украины,... РИА Новости, 18.02.2026
В семи областях Украины объявили воздушную тревогу
В Киеве и семи областях Украины объявили воздушную тревогу