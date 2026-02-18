https://ria.ru/20260218/ukraina-2075162608.html
В трех украинских областях частично пропал свет
В трех украинских областях частично пропал свет - РИА Новости, 18.02.2026
В трех украинских областях частично пропал свет
Часть Сумской, Одесской и Днепропетровской области остались без электроснабжения, сообщили в национальной энергетической компании "Укрэнерго". РИА Новости, 18.02.2026
Сумская, Одесская и Днепропетровская области частично остались без света