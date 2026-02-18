Жителя Дагестана приговорили к 15 годам за убийство ректора института

МАХАЧКАЛА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд Дагестана проговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве по найму ректора института и его племянника в 2011 году, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.

Седьмого июня 2011 года в Махачкале преступники расстреляли дагестанского религиозного и общественного деятеля, ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника.

"Верховный суд… вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму (пункты "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ )… Судебная коллегия… пришла к выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния и приговорила его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении

Согласно материалам дела, организатор преступления (дело против него выделено в отдельное производство) из-за личных неприязненных отношений решил устранить Садикова. Для этого он привлек неких людей, которые в свою очередь нашли непосредственных исполнителей - подсудимого и еще одного неустановленного человека. Те собрали информацию о жертве и его распорядке, приобрели огнестрельное оружие.