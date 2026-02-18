Рейтинг@Mail.ru
Жителя Дагестана приговорили к 15 годам за убийство ректора института - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:00 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/ubiystvo-2075259754.html
Жителя Дагестана приговорили к 15 годам за убийство ректора института
Жителя Дагестана приговорили к 15 годам за убийство ректора института - РИА Новости, 18.02.2026
Жителя Дагестана приговорили к 15 годам за убийство ректора института
Верховный суд Дагестана проговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве по найму ректора института и его племянника в 2011 РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T17:00:00+03:00
2026-02-18T17:00:00+03:00
происшествия
махачкала
республика дагестан
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_9183fbc3da194d6f95027afdce67709b.jpg
https://ria.ru/20260218/kriminal-2074959401.html
https://ria.ru/20260208/fsb-2072980754.html
махачкала
республика дагестан
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018293504_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_63b6bb15d6d7566731b49d1069b6ad54.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, махачкала, республика дагестан, россия
Происшествия, Махачкала, Республика Дагестан, Россия
Жителя Дагестана приговорили к 15 годам за убийство ректора института

Жителя Дагестана приговорили к 15 годам колонии за убийство ректора института

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоМолоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МАХАЧКАЛА, 18 фев - РИА Новости. Верховный суд Дагестана проговорил к 15 годам колонии строгого режима местного жителя, обвиняемого в убийстве по найму ректора института и его племянника в 2011 году, сообщила объединенная пресс-служба судов республики.
Седьмого июня 2011 года в Махачкале преступники расстреляли дагестанского религиозного и общественного деятеля, ректора Института теологии и международных отношений Максуда Садикова и его племянника.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
"Умер на руках". Что не так в деле о зверском убийстве ребенка на Урале
Вчера, 08:00
"Верховный суд… вынес приговор по уголовному делу в отношении местного жителя, обвиняемого в убийстве двух человек, совершенном группой лиц по предварительному сговору, по найму (пункты "а, ж, з" части 2 статьи 105 УК РФ)… Судебная коллегия… пришла к выводу о виновности подсудимого в совершении инкриминируемого ему деяния и приговорила его к 15 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима", – говорится в сообщении.
Согласно материалам дела, организатор преступления (дело против него выделено в отдельное производство) из-за личных неприязненных отношений решил устранить Садикова. Для этого он привлек неких людей, которые в свою очередь нашли непосредственных исполнителей - подсудимого и еще одного неустановленного человека. Те собрали информацию о жертве и его распорядке, приобрели огнестрельное оружие.
Зная, что ректора сопровождает вооруженный охранник – его племянник, преступники решили убить обоих. В тот вечер во дворе дома на улице Абубакарова в Махачкале злоумышленники дождались возвращения жертв и открыли по ним шквальный огонь – выстрелили не менее 30 раз. Оба потерпевших скончались на месте. Находившиеся вместе с ними в автомобиле два других человека не пострадали.
Кадры экстрадиции из Дубая исполнителя покушения на генерала Алексеева - РИА Новости, 1920, 08.02.2026
ФСБ показала видео с киллером после покушения на генерала Алексеева
8 февраля, 10:23
 
ПроисшествияМахачкалаРеспублика ДагестанРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала