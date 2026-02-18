Рейтинг@Mail.ru
Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:39 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/tszinpin-2075107778.html
Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству
Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству - РИА Новости, 18.02.2026
Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству
Стремление Китая и США к обменам и сотрудничеству друг с другом останется неизменным вне зависимости от изменений ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T06:39:00+03:00
2026-02-18T06:39:00+03:00
в мире
китай
айова
сша
си цзиньпин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:19:2799:1593_1920x0_80_0_0_71beac5bc87fd72f3a606175019cde5e.jpg
https://ria.ru/20260217/gosdolg-2074746881.html
https://ria.ru/20260213/ssha-2074291555.html
китай
айова
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0e/1824158923_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_436b241c61cb7195a6fbde4feb958ec3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, китай, айова, сша, си цзиньпин
В мире, Китай, Айова, США, Си Цзиньпин
Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству

Си Цзиньпин: стремление Китая и США к сотрудничеству друг с другом не изменится

© AP Photo / Pavel Golovkin/ PoolПредседатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Pavel Golovkin/ Pool
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПЕКИН, 18 фев - РИА Новости. Стремление Китая и США к обменам и сотрудничеству друг с другом останется неизменным вне зависимости от изменений ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании друзьям из американского штата Айова.
Центральное телевидение Китая во вторник сообщает, что Си Цзиньпин 16 февраля направил жителям штата Айова ответное поздравление по случаю Китайского Нового года.
Встреча Дональда Трампа и Си Цзиньпина на авиабазе Гимхэ в Пусане, Южная Корея - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
"Высокий риск". Китай принял экстренное решение по госдолгу США
Вчера, 08:00
"Независимо от изменений ситуации, стремление народов Китая и США к обменам и сотрудничеству останется неизменным, как и дружба между молодежью двух стран", - заявил Си Цзиньпин.
Он также выразил надежду, что друзья из штата Айова продолжат способствовать укреплению дружбы между народами и двух стран и вносить больший вклад в развитие китайско-американских отношений.
Скотт Бессент - РИА Новости, 1920, 13.02.2026
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент
13 февраля, 20:23
 
В миреКитайАйоваСШАСи Цзиньпин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала