Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству

ПЕКИН, 18 фев - РИА Новости. Стремление Китая и США к обменам и сотрудничеству друг с другом останется неизменным вне зависимости от изменений ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании друзьям из американского штата Айова.

Он также выразил надежду, что друзья из штата Айова продолжат способствовать укреплению дружбы между народами и двух стран и вносить больший вклад в развитие китайско-американских отношений.