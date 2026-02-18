Си Цзиньпин заявил о стремлении Китая и США к сотрудничеству

ПЕКИН, 18 фев - РИА Новости. Стремление Китая и США к обменам и сотрудничеству друг с другом останется неизменным вне зависимости от изменений ситуации, заявил председатель КНР Си Цзиньпин в послании друзьям из американского штата Айова.
Центральное телевидение Китая во вторник сообщает, что Си Цзиньпин 16 февраля направил жителям штата Айова ответное поздравление по случаю Китайского Нового года.
"Независимо от изменений ситуации, стремление народов Китая и США к обменам и сотрудничеству останется неизменным, как и дружба между молодежью двух стран", - заявил Си Цзиньпин.
Он также выразил надежду, что друзья из штата Айова продолжат способствовать укреплению дружбы между народами и двух стран и вносить больший вклад в развитие китайско-американских отношений.
США не хотят прерывать отношения с Китаем, заявил Бессент
13 февраля, 20:23