ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 340 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Pasi финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, сообщило в среду Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое тактическое положение.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, бронетранспортер "Pasi" финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Тарасовка, Ленина, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое Донецкой народной республики, Новопавловка и Гавриловка Днепропетровской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
22 июня 2022, 17:18