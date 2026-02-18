ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 340 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Pasi финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, сообщило в среду Минобороны РФ.