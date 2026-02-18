Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
12:13 18.02.2026 (обновлено: 12:20 18.02.2026)
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра" - РИА Новости, 18.02.2026
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"
Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 340 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Pasi финского... РИА Новости, 18.02.2026
ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра"

ВСУ потеряли до 340 военных в зоне действий "Центра" за сутки

© РИА Новости / Евгений Биятов
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО
Боевое дежурство расчета ЗРК Тор в зоне СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Боевое дежурство расчета ЗРК "Тор" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Подразделения группировки войск "Центр", заняв более выгодные рубежи, уничтожили за сутки до 340 военнослужащих ВСУ, бронетранспортер Pasi финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей, сообщило в среду Минобороны РФ.
По информации военного ведомства, подразделения группировки войск "Центр" улучшили свое тактическое положение.
"Потери украинских вооруженных формирований составили до 340 военнослужащих, бронетранспортер "Pasi" финского производства, три боевые бронированные машины и девять автомобилей", - говорится в сообщении Минобороны РФ.
Как уточнили в ведомстве, было нанесено поражение живой силе и технике шести механизированных, двух егерских, аэромобильной бригад, двух штурмовых полков ВСУ, бригады морской пехоты, четырех бригад нацгвардии и бригады спецназначения "Азов"* в районах населенных пунктов Тарасовка, Ленина, Золотой Колодезь, Кучеров Яр, Сергеевка, Гришино, Марьевка, Светлое, Белицкое Донецкой народной республики, Новопавловка и Гавриловка Днепропетровской области.
* Организация признана террористической и запрещена в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на Украине
 
 
