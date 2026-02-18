https://ria.ru/20260218/tokaev-2075129709.html
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе - РИА Новости, 18.02.2026
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:14:00+03:00
2026-02-18T10:14:00+03:00
2026-02-18T10:14:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
казахстан
касым-жомарт токаев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_127:0:3207:1733_1920x0_80_0_0_ab64342914751561cf4a1d26a0fa56cc.jpg
https://ria.ru/20260215/tramp-2074553634.html
вашингтон (штат)
сша
казахстан
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_eaeff44bc159a5d8469041a6508616d3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вашингтон (штат), сша, казахстан, касым-жомарт токаев, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе
Токаев примет участие в первом заседании Совета мира по Газе
АЛМА-АТА, 18 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне
состоится первое заседание "Совета мира", создание которого инициировал президент США Дональд Трамп
.
"Восемнадцатого-девятнадцатого февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев
по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании "Совета мира", - сообщает президентская пресс-служба
.
Отмечается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.
Также сообщается, что в рамках визита Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.