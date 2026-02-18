Рейтинг@Mail.ru
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:14 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/tokaev-2075129709.html
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе - РИА Новости, 18.02.2026
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе, сообщает пресс-служба казахстанского лидера. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:14:00+03:00
2026-02-18T10:14:00+03:00
в мире
вашингтон (штат)
сша
казахстан
касым-жомарт токаев
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_127:0:3207:1733_1920x0_80_0_0_ab64342914751561cf4a1d26a0fa56cc.jpg
https://ria.ru/20260215/tramp-2074553634.html
вашингтон (штат)
сша
казахстан
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/06/1766726542_302:0:3033:2048_1920x0_80_0_0_eaeff44bc159a5d8469041a6508616d3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, вашингтон (штат), сша, казахстан, касым-жомарт токаев, дональд трамп
В мире, Вашингтон (штат), США, Казахстан, Касым-Жомарт Токаев, Дональд Трамп
Токаев примет участие в заседании Совета мира по Газе

Токаев примет участие в первом заседании Совета мира по Газе

© Фото : пресс-служба президента Республики КазахстанПрезидент Казахстана Касым-Жомарт Токаев
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Фото : пресс-служба президента Республики Казахстан
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АЛМА-АТА, 18 фев - РИА Новости. Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев примет участие в первом заседании "Совета мира" по Газе, сообщает пресс-служба казахстанского лидера.
В четверг, 19 февраля, в Вашингтоне состоится первое заседание "Совета мира", создание которого инициировал президент США Дональд Трамп.
"Восемнадцатого-девятнадцатого февраля 2026 года глава государства Касым-Жомарт Токаев по приглашению президента США Дональда Трампа посетит c рабочим визитом Вашингтон для участия в инаугурационном заседании "Совета мира", - сообщает президентская пресс-служба.
Отмечается, что ключевое внимание в ходе саммита будет уделено вопросам стабилизации ситуации в секторе Газа, а также выработке практических шагов по обеспечению мира, безопасности и устойчивой гуманитарной поддержки в регионе.
Также сообщается, что в рамках визита Токаев проведет ряд встреч с руководителями крупных американских компаний.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 15.02.2026
Трамп рассказал, какую сумму выделит Совет мира на нужды Газы
15 февраля, 19:37
 
В миреВашингтон (штат)СШАКазахстанКасым-Жомарт ТокаевДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала