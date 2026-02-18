Рейтинг@Mail.ru
Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп за три дня
13:16 18.02.2026 (обновлено: 14:34 18.02.2026)
Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп за три дня
Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп за три дня - РИА Новости, 18.02.2026
Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп за три дня
Мессенджер Telеgram за три дня заблокировал у себя почти 600 тысяч каналов - последний раз настолько большой всплеск блокировок был примерно месяц назад,... РИА Новости, 18.02.2026
технологии
павел дуров
telegram
технологии, павел дуров, telegram
Технологии, Павел Дуров, Telegram
Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп за три дня

РИА Новости: Telegram с 15 по 17 февраля почти 600 тысяч каналов и групп

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мессенджер Telеgram за три дня заблокировал у себя почти 600 тысяч каналов - последний раз настолько большой всплеск блокировок был примерно месяц назад, следует из статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
Суммарно 15-17 февраля мессенджер заблокировал 591 344 группы и каналов. При этом на третий день блокировки вернулись к стандартным значениям - около 150 тысяч.
Подобная высокая динамика наблюдалась примерно месяц назад, в период 22-24 января число заблокированных каналов и групп составило 816 049.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 7 612 886, из них 27 719 сообщества, "связанных с терроризмом".
Telegram отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.
