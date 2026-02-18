https://ria.ru/20260218/telegram-2075184584.html
Telegram заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп за три дня
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Мессенджер Telеgram за три дня заблокировал у себя почти 600 тысяч каналов - последний раз настолько большой всплеск блокировок был примерно месяц назад, следует из статистики, с которой ознакомилось РИА Новости.
Суммарно 15-17 февраля мессенджер заблокировал 591 344 группы и каналов. При этом на третий день блокировки вернулись к стандартным значениям - около 150 тысяч.
Подобная высокая динамика наблюдалась примерно месяц назад, в период 22-24 января число заблокированных каналов и групп составило 816 049.
С начала года общее число заблокированных групп и каналов составило 7 612 886, из них 27 719 сообщества, "связанных с терроризмом".
Telegram
отмечает, что с 2015 года модерация включает в себя жалобы пользователей и "проактивный мониторинг" на основе машинного обучения, а в начале 2024 года эти усилия были дополнены инструментами модерации с искусственным интеллектом.
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым
, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.