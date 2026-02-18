https://ria.ru/20260218/telegram--2075233749.html
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
Telegram продолжит работать в зоне спецоперации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 18.02.2026
