Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
15:33 18.02.2026 (обновлено: 17:39 18.02.2026)
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО - РИА Новости, 18.02.2026
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО
Telegram продолжит работать в зоне спецоперации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев. РИА Новости, 18.02.2026
Telegram пока не будут ограничивать в зоне СВО

Глава Минцифры Шадаев заявил, что работу Telegram в зоне СВО пока не ограничат

© РИА Новости Логотип мессенджера Telegram
Логотип мессенджера Telegram
© РИА Новости
Логотип мессенджера Telegram. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Telegram продолжит работать в зоне спецоперации, заявил глава Минцифры Максут Шадаев.
"Принято решение не ограничивать сейчас работу Telegram в зоне СВО", — сказал он на заседании комитета Госдумы по информполитике.
Логотип мессенджера Telegram - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Хакеры придумали новую схему кражи аккаунтов в Telegram
Вчера, 06:17
Министр надеется, что через какое-то время российские бойцы смогут перестроиться и перейти в другие сервисы.
Он напомнил, что основная причина замедления Telegram — систематические нарушения законодательства.
При этом основные функции приложения остаются доступны для российских пользователей. Все понимают значимость сервиса и никто не рубит сплеча, отметил Шадаев.
Логотип мессенджера Telegram на экране ноутбука - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Telegram проигнорировал 150 тысяч запросов от России, заявил Шадаев
Вчера, 11:11
Роскомнадзор начал замедлять работу Telegram на минувшей неделе. Сообщения СМИ о его полной блокировке с 1 апреля ведомство не подтвердило и не опровергло.
За последние три дня мессенджер заблокировал почти 600 тысяч каналов и групп, что стало самым большим значением за месяц.
Telegram и WhatsApp активно используются злоумышленниками для обмана, вымогательства денег и диверсий. Из-за этого от приложений не раз требовали повысить безопасность пользователей, но все обращения они проигнорировали. Платформы отказываются передавать силовикам информацию не только о случаях мошенничества, но и о планировании и совершении терактов. При этом они предоставляют эти данные зарубежным спецслужбам.
Логотип Telegram - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Telegram в России: что известно о причинах замедления, будет ли блокировка
17 февраля, 13:20
 
Специальная военная операция на Украине Россия Максут Шадаев Telegram Госдума РФ Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ (Минцифры России) Безопасность Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
 
 
