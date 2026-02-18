Рейтинг@Mail.ru
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику - РИА Новости, 19.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка Надежные люди - РИА Новости, 1920, 11.05.2023
Надежные люди
 
22:00 18.02.2026 (обновлено: 10:06 19.02.2026)
https://ria.ru/20260218/svo-2075393091.html
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику - РИА Новости, 19.02.2026
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику
Три "УАЗа", генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник и другую помощь отправили воронежским бойцам в зону СВО, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T22:00:00+03:00
2026-02-19T10:06:00+03:00
надежные люди
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075392371_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_613bd66c5e24cab5a9702bc9996a9efd.jpg
https://ria.ru/20260217/tjumen-2075050010.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075392371_71:0:674:452_1920x0_80_0_0_1a650bf69226eb24414f038c6c3a3b21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
александр гусев (губернатор)
Надежные люди, Александр Гусев (губернатор)
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику

Гусев: три "УАЗа", генераторы и аккумуляторы отправили бойцам в зону СВО

© Гусев/TelegramТри "УАЗа" отправили воронежским бойцам в зону СВО
Три УАЗа отправили воронежским бойцам в зону СВО - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Гусев/Telegram
Три "УАЗа" отправили воронежским бойцам в зону СВО
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Три "УАЗа", генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник и другую помощь отправили воронежским бойцам в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В этот раз на фронт отправили три "УАЗа", в которые загрузили генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник, продукты питания и предметы первой необходимости", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Гусев рассказал, что груз был собран неравнодушными жителями региона, предпринимателями, чиновниками, волонтёрами и командой Народного фронта. "Каждый, кто принял участие, вложил в эту помощь частицу своего сердца и веры в Победу", — сказал Гусев.
"От имени правительства региона выражаю искреннюю благодарность всем участникам сбора помощи. И особые слова признательности — нашим военным за стойкость, мужество и верность долгу", — подытожил губернатор.
Российские военнослужащие в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Тюмень отправила в зону СВО мотоциклы и квадроциклы
17 февраля, 19:28
 
Надежные людиАлександр Гусев (губернатор)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала