https://ria.ru/20260218/svo-2075393091.html
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику - РИА Новости, 19.02.2026
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику
Три "УАЗа", генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник и другую помощь отправили воронежским бойцам в зону СВО, сообщил... РИА Новости, 19.02.2026
2026-02-18T22:00:00+03:00
2026-02-18T22:00:00+03:00
2026-02-19T10:06:00+03:00
надежные люди
александр гусев (губернатор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075392371_0:0:804:452_1920x0_80_0_0_613bd66c5e24cab5a9702bc9996a9efd.jpg
https://ria.ru/20260217/tjumen-2075050010.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/13/2075392371_71:0:674:452_1920x0_80_0_0_1a650bf69226eb24414f038c6c3a3b21.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
александр гусев (губернатор)
Надежные люди, Александр Гусев (губернатор)
Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику
Гусев: три "УАЗа", генераторы и аккумуляторы отправили бойцам в зону СВО
ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Три "УАЗа", генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник и другую помощь отправили воронежским бойцам в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.
"В этот раз на фронт отправили три "УАЗа", в которые загрузили генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник, продукты питания и предметы первой необходимости", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.
Гусев рассказал, что груз был собран неравнодушными жителями региона, предпринимателями, чиновниками, волонтёрами и командой Народного фронта. "Каждый, кто принял участие, вложил в эту помощь частицу своего сердца и веры в Победу", — сказал Гусев.
"От имени правительства региона выражаю искреннюю благодарность всем участникам сбора помощи. И особые слова признательности — нашим военным за стойкость, мужество и верность долгу", — подытожил губернатор.