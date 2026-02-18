Воронежским бойцам в зону СВО отправили технику

ВОРОНЕЖ, 18 фев - РИА Новости. Три "УАЗа", генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник и другую помощь отправили воронежским бойцам в зону СВО, сообщил губернатор Александр Гусев.

"В этот раз на фронт отправили три "УАЗа", в которые загрузили генераторы, аккумуляторы, тёплую одежду, средства обогрева и связи, беспилотник, продукты питания и предметы первой необходимости", — сообщил Гусев в своём Telegram-канале.

Гусев рассказал, что груз был собран неравнодушными жителями региона, предпринимателями, чиновниками, волонтёрами и командой Народного фронта. "Каждый, кто принял участие, вложил в эту помощь частицу своего сердца и веры в Победу", — сказал Гусев.