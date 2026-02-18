Рейтинг@Mail.ru
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:11 18.02.2026 (обновлено: 12:18 18.02.2026)
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 18.02.2026
безопасность, россия, александровка (азовский район), днепропетровская область, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Александровка (Азовский район), Днепропетровская область, Вооруженные силы Украины
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ

МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 345 боевиков в зоне действия войск "Восток"

Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий в зоне проведения спецоперации. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России.
«

"Противник потерял до 345 военнослужащих, бронетранспортер, 12 автомобилей, боевую машину реактивной системы залпового огня "Град" и склад материальных средств", - говорится в сообщении военного ведомства.

В Минобороны добавили, что ВС РФ нанесли поражение формированиям штурмовой, двух механизированных, двух десантно-штурмовых бригад, четырех штурмовых полков ВСУ и бригады морской пехоты в районах населенных пунктов Александровка, Покровское, Коломийцы Днепропетровской области, Риздвянка, Зеленая Диброва, Любицкое, Розовка, Гавриловка и Горькое Запорожской области.
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияАлександровка (Азовский район)Днепропетровская областьВооруженные силы Украины
 
 
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
