Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ - РИА Новости, 18.02.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
ВСУ за сутки потеряли до 345 военнослужащих в зоне действия группировки "Восток", сообщило министерство обороны России. РИА Новости, 18.02.2026
Подразделения "Востока" продолжили продвижение в глубину обороны ВСУ
МО РФ: ВСУ за сутки потеряли до 345 боевиков в зоне действия войск "Восток"