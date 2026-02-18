https://ria.ru/20260218/sundling-2075207561.html
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ
Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист выиграли женский командный спринт свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ
Шведские лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ