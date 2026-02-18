Рейтинг@Mail.ru
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Универсиада-2019. Лыжные гонки. Мужчины. Масс-старт - РИА Новости, 1920, 17.03.2022
Лыжные гонки
 
14:21 18.02.2026 (обновлено: 14:22 18.02.2026)
https://ria.ru/20260218/sundling-2075207561.html
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ - РИА Новости Спорт, 18.02.2026
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ
Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист выиграли женский командный спринт свободным стилем на Олимпийских играх в Италии. РИА Новости Спорт, 18.02.2026
2026-02-18T14:21:00+03:00
2026-02-18T14:22:00+03:00
спорт
италия
майя дальквист
зимние олимпийские игры 2026
лыжные виды спорта
лыжные гонки
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771698775_0:0:3196:1799_1920x0_80_0_0_b8c7abd318891fb89d7025bdf7c4eaed.jpg
https://ria.ru/20260211/oi-2073752250.html
италия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2026
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/08/1771698775_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_93c846107c68851b33bc4eb0d419654e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, италия, майя дальквист, зимние олимпийские игры 2026, лыжные виды спорта
Спорт, Италия, Майя Дальквист, Зимние Олимпийские игры 2026, Лыжные виды спорта, Лыжные гонки
Лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ

Шведские лыжницы Сундлинг и Дальквист выиграли командный спринт на ОИ

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЙонна Сундлинг
Йонна Сундлинг - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Йонна Сундлинг. Архивное фото
Читать в
MaxДзен
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Шведские лыжницы Йонна Сундлинг и Майя Дальквист выиграли женский командный спринт свободным стилем на Олимпийских играх в Италии.
Спортсменки преодолели дистанцию за 20 минут 29,99 секунды. Вторыми стали швейцарки Надя Келин и Надин Фендрих (отставание - 1,40 секунды), бронзу завоевали немки Лаура Гиммлер и Колетта Ридзек (+5,87).
Сундлинг 31 год, она стала двукратной олимпийской чемпионкой, 31-летняя Дальквист завоевала свое первое золото Игр.
Олимпийские игры в Италии продлятся до 22 февраля. В соревнованиях принимают участие 13 россиян.
Дмитрий Васильев - РИА Новости, 1920, 11.02.2026
Норвежские лыжницы "недохимичили" на Олимпиаде, заявил Васильев
11 февраля, 19:28
 
Лыжные гонкиСпортИталияМайя ДальквистЗимние Олимпийские игры 2026Лыжные виды спорта
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Теннис
    Завершен
    Ф. Марожан
    А. Рублев
    24
    66
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Канада
    Чехия
    4
    3
  • Хоккей
    Завершен
    Динамо Минск
    Спартак Москва
    6
    1
  • Хоккей
    Закончен (Б)
    СКА
    Северсталь
    2
    3
  • Хоккей
    Закончен в OT
    Торпедо НН
    Шанхайские Драконы
    4
    3
  • Футбол
    Завершен
    Карабах
    Ньюкасл
    1
    6
  • Футбол
    Завершен
    Буде-Глимт
    Интер М
    3
    1
  • Футбол
    Завершен
    Брюгге
    Атлетико Мадрид
    3
    3
  • Футбол
    Завершен
    Олимпиакос
    Байер
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Милан
    Комо
    1
    1
  • Футбол
    Завершен
    Вулверхэмптон
    Арсенал
    2
    2
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала