Староверы напишут письмо Грефу из-за проблем с сельхозкредитами

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Переехавший в Россию из Бразилии старовер Авраам Калугин рассказал РИА Новости, что после возникших в фермерском хозяйстве проблем по сельхозкредитам они напишут письмо главе Сбербанка Герману Грефу после разговора с его представителями в Москве.
Калугин с семьей переехал в Россию из Бразилии в 2021 году в рамках программы добровольного переселения соотечественников, обосновался в Приморье. Ранее в феврале он рассказал РИА Новости, что сильные ливни два года назад сгубили урожай сои, а нынешний обвал цен на соевые бобы усугубил проблемы в фермерском хозяйстве, которые могут привести к банкротству. По его словам, банки пошли навстречу: сделали реструктуризацию на год. Сейчас фермерам вновь предлагают реструктуризацию до декабря, но, по их мнению, кардинально это проблему не решит. За помощью староверы поехали в Москву.
"Мы общались с представителем (главы Сбербанка Германа - ред.) Грефа, он попросил, чтобы мы изложили все это (проблемы с сельхозкредитами в фермерском хозяйстве - ред.) письменно, подробно. И тогда они будут рассматривать... Надеюсь, что будут какие-то приняты решения для решения наших проблем", - сообщил Калугин.
Ранее он заявил РИА Новости, что представители Минсельхоза РФ на встрече в Москве пообещали помощь в решении проблем фермерских хозяйств.
