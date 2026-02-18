Староверы напишут письмо Грефу из-за проблем с сельхозкредитами

ВЛАДИВОСТОК, 18 фев - РИА Новости. Переехавший в Россию из Бразилии старовер Авраам Калугин рассказал РИА Новости, что после возникших в фермерском хозяйстве проблем по сельхозкредитам они напишут письмо главе Сбербанка Герману Грефу после разговора с его представителями в Москве.