Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.

"В одной из лесополос расчеты разведывательных БПЛА выявили опорный пункт с личным составом противника. Ударные дроны нанесли серию точечных ударов по блиндажам и пулеметным точкам, после чего в опорный пункт зашли штурмовые группы мотострелков и взяли его", - говорится в сообщении ведомства.

При продвижении штурмовики столкнулись с сопротивлением пулеметного расчета.

Заместитель командира штурмовой группы с позывным "Митяй" рассказал, что, когда бойцы зашли в лесополосу, по ним начал работать пулемет. "Митяй" как старший по группе штурмовиков сказал товарищу отвлечь огонь на себя, а сам подполз с правого края и закидал пулеметчика гранатами.

После уничтожения огневой точки подразделения продолжили зачистку.

"В результате скоротечного боя опорный пункт перешел под контроль российских войск, штурмовые группы закрепились на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.

Оператор БПЛА с позывным "Везучий" подчеркнул, что такие наступления - это большая ответственность.