Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.02.2026
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
06:07 18.02.2026
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.02.2026
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Штурмовики группировки войск "Восток" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
днепропетровская область
2026
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Группировка войск «Восток» взяла опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области

Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа Ахмат на Сумском направлении
© РИА Новости / Сергей Бобылев
Боевая работа расчета пушки М-46 спецназа "Ахмат" на Сумском направлении. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В одной из лесополос расчеты разведывательных БПЛА выявили опорный пункт с личным составом противника. Ударные дроны нанесли серию точечных ударов по блиндажам и пулеметным точкам, после чего в опорный пункт зашли штурмовые группы мотострелков и взяли его", - говорится в сообщении ведомства.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 16.02.2026
Тридцать тысяч убитых русских: раскрыта гениальная спецоперация Зеленского
16 февраля, 08:00
При продвижении штурмовики столкнулись с сопротивлением пулеметного расчета.
Заместитель командира штурмовой группы с позывным "Митяй" рассказал, что, когда бойцы зашли в лесополосу, по ним начал работать пулемет. "Митяй" как старший по группе штурмовиков сказал товарищу отвлечь огонь на себя, а сам подполз с правого края и закидал пулеметчика гранатами.
После уничтожения огневой точки подразделения продолжили зачистку.
"В результате скоротечного боя опорный пункт перешел под контроль российских войск, штурмовые группы закрепились на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Оператор БПЛА с позывным "Везучий" подчеркнул, что такие наступления - это большая ответственность.
Отмечается, что взятие опорного пункта ВСУ в Днепропетровской области позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения.
