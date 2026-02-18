https://ria.ru/20260218/spetsoperatsiya-2075105774.html
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области - РИА Новости, 18.02.2026
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Штурмовики группировки войск "Восток" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 18.02.2026
специальная военная операция на украине
безопасность
днепропетровская область
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Штурмовики "Востока" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
Группировка войск «Восток» взяла опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Штурмовики группировки войск "Восток" взяли опорный пункт ВСУ в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны РФ.
"В одной из лесополос расчеты разведывательных БПЛА выявили опорный пункт с личным составом противника. Ударные дроны нанесли серию точечных ударов по блиндажам и пулеметным точкам, после чего в опорный пункт зашли штурмовые группы мотострелков и взяли его", - говорится в сообщении ведомства.
При продвижении штурмовики столкнулись с сопротивлением пулеметного расчета.
Заместитель командира штурмовой группы с позывным "Митяй" рассказал, что, когда бойцы зашли в лесополосу, по ним начал работать пулемет. "Митяй" как старший по группе штурмовиков сказал товарищу отвлечь огонь на себя, а сам подполз с правого края и закидал пулеметчика гранатами.
После уничтожения огневой точки подразделения продолжили зачистку.
"В результате скоротечного боя опорный пункт перешел под контроль российских войск, штурмовые группы закрепились на достигнутых рубежах", - говорится в сообщении.
Оператор БПЛА с позывным "Везучий" подчеркнул, что такие наступления - это большая ответственность.
Отмечается, что взятие опорного пункта ВСУ
в Днепропетровской области
позволило улучшить тактическое положение и создать условия для дальнейшего продвижения.