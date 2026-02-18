Глава МЧС выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа"

https://ria.ru/20260218/sovfed-2075082515.html
2026-02-18T00:38:00+03:00
Совфед заслушает главу МЧС и обсудит ограничение связи по требованию ФСБ
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа", министр расскажет сенаторам о мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, говорится в повестке.
Парламентарии рассмотрят закон, которым предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг при поступлении требований от ФСБ России
в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.
Сенаторы обсудят ратификацию Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о поощрении и защите инвестиций. В повестке и закон "О ратификации Протокола о применении отдельных положений Соглашения между правительством РФ и правительством КНР
о сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал С
ПГ" и о дополнительных условиях реализации совместных проектов по развитию производства сжиженного природного газа".
Рассмотрит Совфед
закон "О ратификации российско-бангладешских межправительственных протоколов к кредитным соглашениям".
В повестке заседания — внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих административную ответственность для саморегулируемых организаций в сфере строительства, а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, касающиеся особенностей изъятия цифровой валюты.
Закон признает цифровую валюту имуществом применительно к нормам УК и УПК РФ, определяет порядок наложения ареста на нее, а также особенности ее изъятия при производстве следственных действий.
Запланированы к обсуждению поправки в ряд законов, исключающие возможность поручать банковским платёжным агентам проведение упрощённой идентификации физических лиц. Сенаторы рассмотрят также изменения в закон "О рекламе" в части информирования о рисках и последствиях участия в азартных играх.