Глава МЧС выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа"

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Глава МЧС Александр Куренков выступит в Совфеде в рамках "правительственного часа", министр расскажет сенаторам о мерах по предотвращению и ликвидации паводков и природных пожаров в 2026 году, говорится в повестке.

Парламентарии рассмотрят закон, которым предусматривается обязанность операторов связи приостанавливать оказание услуг при поступлении требований от ФСБ России в случаях, установленных нормативными правовыми актами президента РФ.

Сенаторы обсудят ратификацию Соглашения между правительствами Российской Федерации и Республики Союз Мьянма о поощрении и защите инвестиций. В повестке и закон "О ратификации Протокола о применении отдельных положений Соглашения между правительством РФ и правительством КНР о сотрудничестве в сфере реализации проекта "Ямал С ПГ" и о дополнительных условиях реализации совместных проектов по развитию производства сжиженного природного газа".

Рассмотрит Совфед закон "О ратификации российско-бангладешских межправительственных протоколов к кредитным соглашениям".

В повестке заседания — внесение изменений в Кодекс об административных правонарушениях, устанавливающих административную ответственность для саморегулируемых организаций в сфере строительства, а также поправки в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы РФ, касающиеся особенностей изъятия цифровой валюты.

Закон признает цифровую валюту имуществом применительно к нормам УК и УПК РФ, определяет порядок наложения ареста на нее, а также особенности ее изъятия при производстве следственных действий.