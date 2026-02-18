https://ria.ru/20260218/sirija-2075331204.html
Сирия заинтересована в сохранении присутствия России, заявил Лавров
Сирия заинтересована в сохранении присутствия России, заявил Лавров - РИА Новости, 18.02.2026
Сирия заинтересована в сохранении присутствия России, заявил Лавров
Сирийское правительство заинтересовано в том, чтобы Россия сохранила свое военное присутствие в регионе, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T22:37:00+03:00
2026-02-18T22:37:00+03:00
2026-02-18T22:42:00+03:00
в мире
россия
сирия
хмеймим
сергей лавров
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e996bb3610bf101af7b31c6a27e978c8.jpg
https://ria.ru/20251015/moskva-2048375549.html
россия
сирия
хмеймим
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/01/14/2068979251_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_debe1fe580004c2e323d6805bdddc7a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, сирия, хмеймим, сергей лавров
В мире, Россия, Сирия, Хмеймим, Сергей Лавров
Сирия заинтересована в сохранении присутствия России, заявил Лавров
Глава МИД Лавров: Сирия заинтересована в сохранении присутствия России в регионе