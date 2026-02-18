Рейтинг@Mail.ru
19:07 18.02.2026 (обновлено: 23:22 18.02.2026)
Сестер, пропавших в Петербурге, нашли во Владимирской области
происшествия
санкт-петербург
владимирская область
следственный комитет россии (ск рф)
россия
происшествия, санкт-петербург, владимирская область, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Владимирская область, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 фев — РИА Новости. Двух сестер из Санкт-Петербурга, которых искали в 15 регионах России, нашли вместе с матерью во Владимирской области, сообщили в городском управлении Следственного комитета.
"Во взаимодействии с оперативными сотрудниками проведен ряд следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление местонахождения женщины и двух ее дочерей, в результате которых последние обнаружены во Владимирской области", — рассказали там.
Их жизни и здоровью ничего не угрожает. Причины и обстоятельства произошедшего устанавливают.
Поисковики отряда "ЛизаАлерт" начали поиск 11-летней и 18-летней сестер 9 февраля по заявке отца. Как уточняли в оперативных службах, предположительно, они вместе с матерью находились в секте "Царская империя" в Ульяновской области. Эту информацию проверят следователи.
Найти женщину и детей смогли сотрудники подмосковного главка СК: они вместе с коллегами из Петербурга провели следственные действия и допросы, которые помогли установить местонахождение пропавших.
