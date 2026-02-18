https://ria.ru/20260218/senatory-2075200162.html
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта
общество
россия
луганская народная республика
республика крым
совет федерации рф
россия
луганская народная республика
республика крым
РИА Новости
ФГУП МИА «Россия сегодня»
2026
Новости
ru-RU
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Совет Федерации РФ
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения.
Документ освобождает волонтеров, осуществляющих деятельность в отдельных регионах в соответствии с указом президента РФ
от 30 апреля 2022 года № 247, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
Речь идет о Донецкой и Луганской Народных Республиках
, Крыме
и Севастополе
, Краснодарском крае
, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях
.
Сейчас пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1,5 тысячи рублей, национального водительского удостоверения – четыре тысячи рублей, нового поколения – шесть тысяч рублей.
Волонтеры СВО наравне с ее участниками и другими льготниками освобождаются и от пошлины при обращении в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Эта пошлина составляет три тысячи рублей.
Помимо этого, религиозные организации освобождаются от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров безвозмездного пользования таким имуществом при передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.