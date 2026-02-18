Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения.

Документ освобождает волонтеров, осуществляющих деятельность в отдельных регионах в соответствии с указом президента РФ от 30 апреля 2022 года № 247, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.

Сейчас пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1,5 тысячи рублей, национального водительского удостоверения – четыре тысячи рублей, нового поколения – шесть тысяч рублей.

Волонтеры СВО наравне с ее участниками и другими льготниками освобождаются и от пошлины при обращении в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Эта пошлина составляет три тысячи рублей.

Помимо этого, религиозные организации освобождаются от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров безвозмездного пользования таким имуществом при передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.