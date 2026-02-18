Рейтинг@Mail.ru
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта
14:05 18.02.2026
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта - РИА Новости, 18.02.2026
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта
Сенаторы одобрили закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной... РИА Новости, 18.02.2026
общество, россия, луганская народная республика, республика крым, совет федерации рф
Общество, Россия, Луганская Народная Республика, Республика Крым, Совет Федерации РФ
Совфед освободил волонтеров СВО от госпошлины при замене паспорта

СФ освободил волонтеров СВО от пошлины при замене паспорта и водительских прав

© РИА НовостиРоссийский паспорт
Российский паспорт - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости
Российский паспорт. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Сенаторы одобрили закон, освобождающий волонтеров, работающих в зоне специальной военной операции (СВО) и прилегающих к ней регионах, от уплаты государственной пошлины при замене российского паспорта и водительского удостоверения.
Документ освобождает волонтеров, осуществляющих деятельность в отдельных регионах в соответствии с указом президента РФ от 30 апреля 2022 года № 247, от уплаты госпошлины за выдачу паспорта гражданина РФ и национального водительского удостоверения взамен утраченных или пришедших в негодность.
Речь идет о Донецкой и Луганской Народных Республиках, Крыме и Севастополе, Краснодарском крае, Запорожской, Херсонской, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской и Ростовской областях.
Сейчас пошлина за выдачу паспорта гражданина РФ взамен утраченного или пришедшего в негодность составляет 1,5 тысячи рублей, национального водительского удостоверения – четыре тысячи рублей, нового поколения – шесть тысяч рублей.
Волонтеры СВО наравне с ее участниками и другими льготниками освобождаются и от пошлины при обращении в суд с заявлением об оспаривании решений, действий (бездействия) органов власти. Эта пошлина составляет три тысячи рублей.
Помимо этого, религиозные организации освобождаются от уплаты пошлины за госрегистрацию права собственности на недвижимое имущество и договоров безвозмездного пользования таким имуществом при передаче им имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности.
Закон должен вступить в силу со дня его официального опубликования.
