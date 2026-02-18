Рейтинг@Mail.ru
Глава АСИ назвала регионы, в которых самые крепкие семьи - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:40 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/semi-2075341638.html
Глава АСИ назвала регионы, в которых самые крепкие семьи
Глава АСИ назвала регионы, в которых самые крепкие семьи - РИА Новости, 18.02.2026
Глава АСИ назвала регионы, в которых самые крепкие семьи
Меньше всего разводов по отношению к бракам зафиксировано в Санкт- Петербурге, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T23:40:00+03:00
2026-02-18T23:40:00+03:00
санкт-петербург
республика крым
севастополь
светлана чупшева
агентство стратегических инициатив (аси)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075341499_0:0:3119:1754_1920x0_80_0_0_d73025d43ea24415e79fa8aeed65a288.jpg
https://ria.ru/20250703/trend-2026957437.html
санкт-петербург
республика крым
севастополь
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075341499_388:0:3119:2048_1920x0_80_0_0_3d6eeba83a9f082d713dd4e899cff63f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
санкт-петербург, республика крым, севастополь, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси)
Санкт-Петербург, Республика Крым, Севастополь, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ)
Глава АСИ назвала регионы, в которых самые крепкие семьи

Глава АСИ заявила, что самые крепкие семьи в Петербурге, Крыму и Севастополе

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкЗаседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин и Светлана Чупшева
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин и Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Заседание наблюдательного совета АСИ, Владимир Путин и Светлана Чупшева
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Меньше всего разводов по отношению к бракам зафиксировано в Санкт- Петербурге, сообщила глава Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ.
«
"Самые крепкие семьи в Санкт-Петербурге. Там разводов по отношению к бракам меньше всего", - сказала Чупшева.
Также Чупшева среди лидеров по этому показателю отметила Крым и Севастополь.
Путин о модном тренде в развитии России - РИА Новости, 1920, 03.07.2025
Путин призвал сделать большую традиционную семью трендом развития России
3 июля 2025, 15:45
 
Санкт-ПетербургРеспублика КрымСевастопольСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала