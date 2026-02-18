Умер ветеран ВОВ из Дагестана Ибрагим-Паша Садыков

МАХАЧКАЛА, 18 фев - РИА Новости. Ветеран Великой Отечественной войны из Дагестана Герой России Ибрагим-Паша Садыков скончался на 103-м году жизни, сообщил глава Рутульского района республики Давуд Сулейманов в своем Telegram-канале.
"Выражаю глубокие и искренние соболезнования семье, родным, близким и всем, кто знал и уважал Героя России Садыкова Ибрагим-Паши Султановича в связи с его кончиной. Ибрагим-Паша Султанович прожил долгую, достойную и по-настоящему героическую жизнь — ему было 102 года. Он навсегда останется в памяти земляков как человек исключительного мужества, чести и беззаветного служения Отечеству", – написал Сулейманов.
Садыков родился 12 января 1924 года в селе Рутул Рутульского района Дагестана. На фронт отправился добровольцем в 1941 году. Участвовал в битве за Сталинград и Курской битве, несколько раз был ранен. За мужество и героизм, проявленные на фронтах, награжден орденами Славы II и III степени, Отечественной войны I степени, медалями "За отвагу", "За освобождение Варшавы", "За победу над Германией", медалью Жукова и другими наградами. В мае 2024 года президент России Владимир Путин передал ему "Золотую Звезду" Героя России – этого звания ветеран удостоен за мужество и героизм, проявленные в годы Великой Отечественной войны.