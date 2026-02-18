https://ria.ru/20260218/rossiya-2075324043.html
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией - РИА Новости, 18.02.2026
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:51:00+03:00
2026-02-18T21:51:00+03:00
2026-02-18T21:51:00+03:00
бразилия
россия
андрей никитин (политик)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
бразилия
россия
2026
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Никитин: авиасообщение с Бразилией запустят, когда Рио-де-Жанейро будет готов