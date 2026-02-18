Рейтинг@Mail.ru
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:51 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/rossiya-2075324043.html
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией - РИА Новости, 18.02.2026
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией
Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T21:51:00+03:00
2026-02-18T21:51:00+03:00
бразилия
россия
андрей никитин (политик)
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_0:259:3179:2047_1920x0_80_0_0_b6831c5daae3ce477e82507c1d3392d8.jpg
https://ria.ru/20260218/kuba-2075323016.html
бразилия
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/16/1846626225_225:0:2954:2047_1920x0_80_0_0_4b95f43254255b37e2a43bc8ef537a47.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
бразилия, россия, андрей никитин (политик), министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии), в мире
Бразилия, Россия, Андрей Никитин (политик), Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России), В мире
Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией

Никитин: авиасообщение с Бразилией запустят, когда Рио-де-Жанейро будет готов

© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru | Перейти в медиабанкФлаг Бразилии
Флаг Бразилии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Фотохост-агентство brics-russia2020.ru
Перейти в медиабанк
Флаг Бразилии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.
Прямое авиасообщение между Россией и Бразилией не осуществляется почти 15 лет. В то же время стороны периодически возвращаются к этому вопросу. Последний раз Минэкономразвития сообщало в феврале, что Россия и Бразилия в рамках визита российской делегации в Бразилию обсудят запуск прямых рейсов.
"Когда бразильская сторона будет готова свои самолеты отправлять к нам. Мы полностью готовы, шар на их стороне", - ответил он на вопрос журналистов о возобновлении рейсов с Бразилией.
Гавана, Куба - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Вопрос авиасообщения с Кубой сейчас прорабатывается, заявил Никитин
Вчера, 21:46
 
БразилияРоссияАндрей Никитин (политик)Министерство экономического развития РФ (Минэкономразвития России)В мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала