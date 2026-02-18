Никитин рассказал, когда возможен запуск авиарейсов с Бразилией

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Прямое авиасообщение с Бразилией будет запущено, когда бразильская сторона будет к этому готова, сейчас шар на их стороне, заявил министр транспорта РФ Андрей Никитин.

"Когда бразильская сторона будет готова свои самолеты отправлять к нам. Мы полностью готовы, шар на их стороне", - ответил он на вопрос журналистов о возобновлении рейсов с Бразилией.