"Доставил немало проблем". В США раскрыли, чем Россия напугала Запад

МОСКВА, 18 фев — РИА Новости. Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" сохраняет высокую эффективность и создает серьезные проблемы НАТО и Украине, пишет обозреватель Харрисон Касс в статье для Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" сохраняет высокую эффективность и создает серьезные проблемы НАТО и Украине, пишет обозреватель Харрисон Касс в статье для The National Interest

"Триумф" — настоящая головная боль для НАТО . <…> Он по-прежнему остается эффективной системой противовоздушной обороны и доставил Украине немало проблем", — говорится в статье.

Отмечается, что С-400 представляет собой интегрированную систему противовоздушной обороны, призванную лишить противника превосходства в воздухе на значительных территориях.

Автор отнес к преимуществам системы большую дальность обнаружения, разнообразие используемых ракет, высокую мобильность, а также действенность как инструмента психологического воздействия.

Он добавил, что С-400 дает помогает обеспечивать эффективную защиту военных баз, ключевой инфраструктуры и других важных объектов.

Обозреватель добавил, что в стратегическом отношении С-400 служит символом влияния России в сфере экспорта вооружений. Эта система также затрудняет планирование операций западных военно-воздушных сил, заставляя их прибегать к более затратным операциям по нейтрализации противника.

С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.

По данным, представленным на официальном сайте Минобороны России, дальность поражения "Триумфа" - до 250 километров, высота - до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.