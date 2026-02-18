https://ria.ru/20260218/rossiya-2075257484.html
"Доставил немало проблем". В США раскрыли, чем Россия напугала Запад
"Доставил немало проблем". В США раскрыли, чем Россия напугала Запад - РИА Новости, 18.02.2026
"Доставил немало проблем". В США раскрыли, чем Россия напугала Запад
Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" сохраняет высокую эффективность и создает серьезные проблемы НАТО и Украине, пишет обозреватель Харрисон Касс в статье для The National Interest
National Interest назвал С-400 настоящей головной болью для НАТО и Украины
МОСКВА, 18 фев — РИА Новости.
Российский зенитный ракетный комплекс С-400 "Триумф" сохраняет высокую эффективность и создает серьезные проблемы НАТО и Украине, пишет обозреватель Харрисон Касс в статье для The National Interest
"Триумф" — настоящая головная боль для НАТО
. <…> Он по-прежнему остается эффективной системой противовоздушной обороны и доставил Украине
немало проблем", — говорится в статье.
Отмечается, что С-400
представляет собой интегрированную систему противовоздушной обороны, призванную лишить противника превосходства в воздухе на значительных территориях.
Автор отнес к преимуществам системы большую дальность обнаружения, разнообразие используемых ракет, высокую мобильность, а также действенность как инструмента психологического воздействия.
Он добавил, что С-400 дает помогает обеспечивать эффективную защиту военных баз, ключевой инфраструктуры и других важных объектов.
Обозреватель добавил, что в стратегическом отношении С-400 служит символом влияния России
в сфере экспорта вооружений. Эта система также затрудняет планирование операций западных военно-воздушных сил, заставляя их прибегать к более затратным операциям по нейтрализации противника.
С-400 "Триумф" — зенитная ракетная система большой и средней дальности нового поколения. Она предназначена для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет, гиперзвуковых целей и других средств воздушного нападения в условиях радиоэлектронного и других видов противодействия.
По данным, представленным на официальном сайте Минобороны России, дальность поражения "Триумфа" - до 250 километров, высота - до 27 километров. С-400 способна одновременно сбивать до шести целей, летящих на скорости до 4800 метров в секунду.
Ранее гендиректор Рособоронэкспорта Александр Михеев
заявлял, что система ПВО С-400 "Триумф" по своим характеристикам в разы превосходит зарубежных конкурентов.