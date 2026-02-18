Рейтинг@Mail.ru
Эксперт назвала средний возраст пожилого человека в России - РИА Новости, 18.02.2026
16:52 18.02.2026 (обновлено: 16:53 18.02.2026)
Эксперт назвала средний возраст пожилого человека в России
Эксперт назвала средний возраст пожилого человека в России
Возраст пожилого человека составляет примерно 60 лет, однако его предел должен сдвигаться, потому что функциональность человека сохраняется сейчас намного... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T16:52:00+03:00
2026-02-18T16:53:00+03:00
общество
россия
ольга ткачева
российский медицинский университет имени н. и. пирогова
российская академия наук
общество, россия, ольга ткачева, российский медицинский университет имени н. и. пирогова, российская академия наук
Общество, Россия, Ольга Ткачева, Российский медицинский университет имени Н. И. Пирогова, Российская академия наук
Эксперт назвала средний возраст пожилого человека в России

Гериатр Ткачева: возраст пожилого человека в РФ составляет примерно 60 лет

© Depositphotos.com / alexrathsПожилая женщина
Пожилая женщина - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Depositphotos.com / alexraths
Пожилая женщина. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возраст пожилого человека составляет примерно 60 лет, однако его предел должен сдвигаться, потому что функциональность человека сохраняется сейчас намного дольше, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.
Пресс-конференция, посвященная развитию гериатрической помощи в Российской Федерации, прошла в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
"Пожилой возраст это 60 плюс - это очень формально. На самом деле, на мой взгляд, конечно, этот параметр, уже этот предел должен сдвигаться вправо, потому что и пенсионные возраста уже больше 60 лет, и функциональность человека сохраняется дольше намного", - сказала Ткачева.
Она уточнила, что сегодня люди выглядят намного моложе, чем те, кто жил в 50-е годы 20 века. Это происходит не только благодаря достижениям косметологии и пластической хирургии.
"Другой вопрос, что возраст-ассоциированные заболевания, они никуда не деваются, и они мешают нам жить. Вот здесь вот образ жизни нужен", - заключила Ткачева.
Сеченовский университет назвал возраст, когда человек начинает стареть
26 октября 2025, 03:01
 
