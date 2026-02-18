Эксперт назвала средний возраст пожилого человека в России

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Возраст пожилого человека составляет примерно 60 лет, однако его предел должен сдвигаться, потому что функциональность человека сохраняется сейчас намного дольше, сообщила главный внештатный гериатр Минздрава РФ, директор Российского геронтологического научно-клинического центра РНИМУ имени Н.И. Пирогова, член-корреспондент РАН Ольга Ткачева.

Пресс-конференция, посвященная развитию гериатрической помощи в Российской Федерации, прошла в среду в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".

"Пожилой возраст это 60 плюс - это очень формально. На самом деле, на мой взгляд, конечно, этот параметр, уже этот предел должен сдвигаться вправо, потому что и пенсионные возраста уже больше 60 лет, и функциональность человека сохраняется дольше намного", - сказала Ткачева

Она уточнила, что сегодня люди выглядят намного моложе, чем те, кто жил в 50-е годы 20 века. Это происходит не только благодаря достижениям косметологии и пластической хирургии.