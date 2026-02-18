Россия в контактах с Азербайджаном поднимает тему возвращения своих граждан

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Российская сторона в регулярных контактах с Азербайджаном поднимает вопрос скорейшего освобождения российских граждан и возвращения их на родину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Неоднократно отмечали, что скорейшее освобождение россиян и их возвращение домой является нашим безусловным приоритетом. Регулярно поднимаем этот вопрос в двусторонних контактах с азербайджанскими партнерами, и такое решение Баку стало бы, конечно, важным шагом на пути дальнейшего укрепления добрососедских отношений между нашими странами", - сказала дипломат в ходе брифинга.
Она подчеркнула, что данная проблема является одним из приоритетных вопросов на повестке деятельности министерства.
Ранее азербайджанское агентство "Репорт" сообщило со ссылкой на источник в правоохранительных органах республики о том, что сотрудники МВД Азербайджана задержали в Баку граждан России, якобы подозреваемых в транзите наркотиков из Ирана и киберпреступлениях.