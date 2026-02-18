Рейтинг@Mail.ru
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги - РИА Новости, 18.02.2026
10:52 18.02.2026
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги
Россия и Иран 1 апреля подпишут соглашение о начале реализации проекта строительства последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута... РИА Новости, 18.02.2026
экономика, россия, иран, санкт-петербург, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Иран, Санкт-Петербург, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги

Россия и Иран 1 апреля подпишут соглашение о строительстве ж/д Решт-Астара

CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) / Флаги России и Ирана
Флаги России и Ирана - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
CC BY 4.0 / Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации (cropped) /
Флаги России и Ирана. Архивное фото
ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Россия и Иран 1 апреля подпишут соглашение о начале реализации проекта строительства последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" - Решт-Астара, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Сергей Цивилев.
По словам Цивилева, Россия и Иран проработали практически все вопросы насчет строительства железной дороги Решт - Астара в рамках транспортного коридора "Север - Юг", включая оформление земель, получение льгот.
"Мы сегодня говорили, что 1 апреля на транспортной неделе в России будет окончательно соглашение о начале реализации этого проекта. … Мы уже смело можем сказать, что с 1 апреля переходим в стадию реализации этого масштабного инфраструктурного проекта", - сказал Цивилев о ж/д Решт-Астара.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга до порта Мумбаи (Индия) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.
ЭкономикаРоссияИранСанкт-ПетербургСергей ЦивилевМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)
 
 
