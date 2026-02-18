https://ria.ru/20260218/rossija-2075138454.html
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги - РИА Новости, 18.02.2026
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги
Россия и Иран 1 апреля подпишут соглашение о начале реализации проекта строительства последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T10:52:00+03:00
2026-02-18T10:52:00+03:00
2026-02-18T10:52:00+03:00
экономика
россия
иран
санкт-петербург
сергей цивилев
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:432:2730:1967_1920x0_80_0_0_848c99bf2d5ed4a1313774450e7da2ca.jpg
https://ria.ru/20260218/stantsiya-2075131892.html
https://ria.ru/20251117/lihachev-2055509788.html
россия
иран
санкт-петербург
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0a/0a/1977459828_0:1:2730:2048_1920x0_80_0_0_3c8b072a9e81ee09710e9569f54cd7eb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, иран, санкт-петербург, сергей цивилев, министерство энергетики рф (минэнерго россии)
Экономика, Россия, Иран, Санкт-Петербург, Сергей Цивилев, Министерство энергетики РФ (Минэнерго России)
Россия и Иран подпишут соглашение о строительстве железной дороги
Россия и Иран 1 апреля подпишут соглашение о строительстве ж/д Решт-Астара
ТЕГЕРАН, 18 фев - РИА Новости. Россия и Иран 1 апреля подпишут соглашение о начале реализации проекта строительства последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута международного транспортного коридора (МТК) "Север-Юг" - Решт-Астара, сообщил журналистам глава Минэнерго РФ, сопредседатель российско-иранской межправительственной комиссии Сергей Цивилев.
По словам Цивилева
, Россия
и Иран
проработали практически все вопросы насчет строительства железной дороги Решт - Астара в рамках транспортного коридора "Север - Юг", включая оформление земель, получение льгот.
"Мы сегодня говорили, что 1 апреля на транспортной неделе в России будет окончательно соглашение о начале реализации этого проекта. … Мы уже смело можем сказать, что с 1 апреля переходим в стадию реализации этого масштабного инфраструктурного проекта", - сказал Цивилев о ж/д Решт-Астара.
МТК "Север-Юг" - мультимодальный маршрут от Санкт-Петербурга
до порта Мумбаи
(Индия
) протяженностью 7,2 тысячи километров. Существуют три маршрута МТК: транскаспийский (с использованием железных дорог и портов), а также западный и восточный (сухопутные).
Россия и Иран в мае 2023 года подписали документы о достройке последнего необходимого участка железной дороги западного маршрута коридора - Решт-Астара в Иране. Общая стоимость 1,6 миллиарда евро: 1,3 миллиарда евро - кредит РФ, остальное - средства иранской стороны.