Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян
Наиболее распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, рассказали... РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наиболее распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора
сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге
у граждан, вернувшихся из Таиланда
. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье
поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.
"Эпицентром распространения заболевания остается Африка
. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство - в Демократической Республике Конго
, Уганде
и Сьерра-Леоне
… Наиболее распространенный путь передачи - тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека и предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека.
"Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам - пользоваться маской и соблюдать гигиену рук", - заключили в ведомстве.