Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян - РИА Новости, 18.02.2026
00:52 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/rospotrebnadzor-2075084713.html
Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян
Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян
Наиболее распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, рассказали... РИА Новости, 18.02.2026
2026
Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

Основным путем передачи оспы обезьян является контакт с зараженным человеком

Пациент с оспой обезьян. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наиболее распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.
Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда. Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.
"Эпицентром распространения заболевания остается Африка. За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство - в Демократической Республике Конго, Уганде и Сьерра-Леоне… Наиболее распространенный путь передачи - тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания", - рассказали в ведомстве.
Там уточнили, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека и предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека.
"Для профилактики заболевания необходимо тщательно соблюдать правила личной гигиены. При контактах с людьми, прибывшими из стран, где зафиксированы случаи заболевания, и ощущающими недомогание, необходимо следовать базовым профилактическим правилам - пользоваться маской и соблюдать гигиену рук", - заключили в ведомстве.
