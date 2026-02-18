Роспотребнадзор назвал самый распространенный путь передачи оспы обезьян

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Наиболее распространенным путем передачи оспы обезьян является тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания, рассказали журналистам в пресс-службе Роспотребнадзора.

Ранее межрегиональное управление Роспотребнадзора сообщило, что два лабораторно подтвержденных случая заболевания оспой обезьян выявлено в Петербурге у граждан, вернувшихся из Таиланда . Заболевшие госпитализированы в инфекционный стационар, их состояние удовлетворительное, угроза для жизни отсутствует. В начале февраля в Домодедовскую больницу в Подмосковье поступили три пациента с оспой обезьян, двух уже выписали.

Уганде и "Эпицентром распространения заболевания остается Африка . За последние 12 месяцев, по данным наблюдений, зарегистрировано более 50,8 тысячи случаев, большинство - в Демократической Республике Конго Сьерра-Леоне … Наиболее распространенный путь передачи - тесный физический контакт с человеком, у которого есть симптомы заболевания", - рассказали в ведомстве.

Там уточнили, что заражение возможно при контакте с поврежденными участками кожи инфицированного человека и предметами, контаминированными биологическими жидкостями больного человека.