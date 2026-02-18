В РКН назвали число нарушающих российские законы каналов в Telegram

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 154 тысяч каналов и материалов, удаление которых требовали российские власти, все еще доступны в Telegram, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических, сообщили в Роскомнадзоре.
Роскомнадзор на минувшей неделе заявил, что продолжит введение последовательных ограничений в отношении Telegram, чтобы добиться исполнения законов РФ и обеспечить защиту граждан. Как напомнили в ведомстве, для сервисов, которые систематически игнорируют российское законодательство, предусмотрены постепенные ограничения с возможностью их снятия в случае устранения нарушений. Однако ряд мессенджеров, в том числе Telegram, эти нарушения не устранили.
У россиян стали исчезать сообщения в Telegram
Вчера, 20:05
"По состоянию на 17 февраля 2026 года остаются не ограниченными в Telegram более 154 тысяч каналов, об удалении которых в этот мессенджер были направлены требования российских уполномоченных органов государственной власти, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических каналов и отдельных материалов", - заявили в ведомстве изданию "Лента.ру".
Telegram - мессенджер, позволяющий обмениваться сообщениями и медиафайлами многих форматов. Создан в 2013 году Павлом Дуровым, основателем соцсети "ВКонтакте". Число ежемесячных активных пользователей Telegram превышает 1 миллиард.