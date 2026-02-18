В РКН назвали число нарушающих российские законы каналов в Telegram

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Более 154 тысяч каналов и материалов, удаление которых требовали российские власти, все еще доступны в Telegram, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических, сообщили в Роскомнадзоре.

"По состоянию на 17 февраля 2026 года остаются не ограниченными в Telegram более 154 тысяч каналов, об удалении которых в этот мессенджер были направлены требования российских уполномоченных органов государственной власти, в том числе около 18 тысяч экстремистских и террористических каналов и отдельных материалов", - заявили в ведомстве изданию "Лента.ру".