https://ria.ru/20260218/roditeli-2075095436.html
В профсоюзе образования рассказали, обязаны ли родители покупать учебники
В профсоюзе образования рассказали, обязаны ли родители покупать учебники - РИА Новости, 18.02.2026
В профсоюзе образования рассказали, обязаны ли родители покупать учебники
Родители не обязаны покупать ребенку учебные пособия, необходимые для освоения программы, их должна предоставить школа, сообщила РИА Новости заместитель... РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T02:51:00+03:00
2026-02-18T02:51:00+03:00
2026-02-18T09:40:00+03:00
общество
школа
покупка
россия
дети
общероссийский профсоюз образования
елена елшина
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075123300_0:0:3164:1779_1920x0_80_0_0_741af6ef102f2f68a44aaf412d7ce9e3.jpg
https://ria.ru/20260217/shkola-2074885001.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2026
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/12/2075123300_190:0:2921:2048_1920x0_80_0_0_dacb0d200b2aa3c04f551d931d5c9e55.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, школа, покупка, россия, дети, общероссийский профсоюз образования, елена елшина
Общество, Школа, Покупка, Россия, Дети, Общероссийский профсоюз образования, Елена Елшина
В профсоюзе образования рассказали, обязаны ли родители покупать учебники
Профсоюз образования: родители не обязаны покупать ребенку учебные пособия