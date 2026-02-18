Рейтинг@Mail.ru
Путин обсудит с набсоветом АСИ итоги работы за 2025 год - РИА Новости, 18.02.2026
00:13 18.02.2026
Путин обсудит с набсоветом АСИ итоги работы за 2025 год
Президент России Владимир Путин в среду соберет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором обсудят итоги работы... РИА Новости, 18.02.2026
общество
россия, москва, тюменская область, владимир путин, светлана чупшева, агентство стратегических инициатив (аси), общество
Россия, Москва, Тюменская область, Владимир Путин, Светлана Чупшева, Агентство стратегических инициатив (АСИ), Общество
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду соберет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором обсудят итоги работы агентства за 2025 год, а также представят результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах, а также ключевые проекты в социальной сфере, в области подготовки кадров, экологии, поддержки предпринимательства, технологического развития.
Президент РФ Владимир Путин и глава АСИ Светлана Чупшева, получившая Орден Почета - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
Глава АСИ поблагодарила Путина за наставничество
24 декабря 2025, 18:34

Национальный рейтинг

Национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ разработан для оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни в регионах и сокращения разрывов между ними.
Глава государства ранее подчеркивал, что уровень благополучия людей должен быть важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей страны, и называл правильным, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах, который формирует АСИ.
Кроме того, президент отмечал, что рейтинг затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в регионах.
Агентство стратегических инициатив - РИА Новости, 1920, 16.12.2025
Рязанская область и АСИ подписали соглашение в сфере креативных индустрий
16 декабря 2025, 20:33

Качество жизни регионов

Рейтинг качества жизни регионов АСИ формирует ежегодно с 2021 года. В январе прошлого года генеральный директор агентства Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ представила Путину результаты за 2024 год. Так, по ее данным, тогда Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции, третье место занял Татарстан, а десятку вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская и Нижегородская области и Республика Башкортостан.
Лидерами динамики роста в рейтинге стали Якутия, Ростовская область, Республика Северная Осетия - Алания, Ярославская, Томская и Кировская области. Самая высокая удовлетворенность медицинским обслуживанием в стране оказалась в Сахалинской области, социальными услугами - в Тюменской области. Москва показала самую высокую удовлетворённость прогулками по городу и поездками на общественном транспорте.
Также Чупшева тогда информировала, что в рейтинге по итогам 2024 года нет данных по новым регионам. Однако, как отмечала глава агентства, по просьбе глав Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей по всем сюжетам рейтинга качества жизни АСИ ведет работу.
Светлана Чупшева - РИА Новости, 1920, 25.09.2025
Глава АСИ заявила о росте интереса к русским традициям в мире
25 сентября 2025, 16:14
 
РоссияМоскваТюменская областьВладимир ПутинСветлана ЧупшеваАгентство стратегических инициатив (АСИ)Общество
 
 
