Путин обсудит с набсоветом АСИ итоги работы за 2025 год

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду соберет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором обсудят итоги работы агентства за 2025 год, а также представят результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах.
Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах, а также ключевые проекты в социальной сфере, в области подготовки кадров, экологии, поддержки предпринимательства, технологического развития.
Национальный рейтинг
Национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ разработан для оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни в регионах и сокращения разрывов между ними.
Глава государства ранее подчеркивал, что уровень благополучия людей должен быть важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей страны, и называл правильным, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах, который формирует АСИ.
Кроме того, президент отмечал, что рейтинг затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в регионах.
Качество жизни регионов
Рейтинг качества жизни регионов АСИ формирует ежегодно с 2021 года. В январе прошлого года генеральный директор агентства Светлана Чупшева на заседании наблюдательного совета АСИ представила Путину результаты за 2024 год. Так, по ее данным, тогда Москва и Санкт-Петербург сохранили свои лидирующие позиции, третье место занял Татарстан, а десятку вошли Тюменская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Московская, Сахалинская, Тульская и Нижегородская области и Республика Башкортостан.
Лидерами динамики роста в рейтинге стали Якутия, Ростовская область, Республика Северная Осетия - Алания, Ярославская, Томская и Кировская области. Самая высокая удовлетворенность медицинским обслуживанием в стране оказалась в Сахалинской области, социальными услугами - в Тюменской области. Москва показала самую высокую удовлетворённость прогулками по городу и поездками на общественном транспорте.
Также Чупшева тогда информировала, что в рейтинге по итогам 2024 года нет данных по новым регионам. Однако, как отмечала глава агентства, по просьбе глав Луганской и Донецкой Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей по всем сюжетам рейтинга качества жизни АСИ ведет работу.
