Путин обсудит с набсоветом АСИ итоги работы за 2025 год

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в среду соберет заседание наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив (АСИ), на котором обсудят итоги работы агентства за 2025 год, а также представят результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах.

Как ранее сообщала пресс-служба Кремля, в ходе встречи будут представлены результаты Национального рейтинга качества жизни в регионах, а также ключевые проекты в социальной сфере, в области подготовки кадров, экологии, поддержки предпринимательства, технологического развития.

Национальный рейтинг

Национальный рейтинг качества жизни в субъектах РФ разработан для оценки усилий региональных органов исполнительной власти по созданию качественной среды для жизни в регионах и сокращения разрывов между ними.

Глава государства ранее подчеркивал, что уровень благополучия людей должен быть важнейшим критерием оценки работы федеральных и региональных властей страны, и называл правильным, если интегральным механизмом оценки действий правительства и регионов по реализации национальных целей будет служить национальный рейтинг качества жизни в субъектах, который формирует АСИ

Кроме того, президент отмечал, что рейтинг затрагивает все ключевые направления: поддержку семей, образование, здравоохранение, экологическое благополучие, формирование среды для жизни в регионах.

Качество жизни регионов

Лидерами динамики роста в рейтинге стали Якутия, Ростовская область , Республика Северная Осетия - Алания, Ярославская, Томская и Кировская области . Самая высокая удовлетворенность медицинским обслуживанием в стране оказалась в Сахалинской области , социальными услугами - в Тюменской области. Москва показала самую высокую удовлетворённость прогулками по городу и поездками на общественном транспорте.