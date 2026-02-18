Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве. Архивное фото

Минобрнауки подготовило проекты для перехода на новую модель образования ​

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ подготовило проекты постановлений по реализации пилотного проекта в ряде вузов по переходу на новую модель высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.

В январе 2026 года по решению президента России Владимира Путина пилотный проект был продлен до 2029/30 учебного года и расширен с 6 до 17 участников.

"Подготовленными Минобрнауки России проектами, в частности, установлены перечни специальностей и направлений подготовки, научных специальностей, по которым осуществляется реализация программ базового высшего образования, специализированного высшего образования и аспирантуры", - говорится в сообщении.

Документами установлены также рекомендуемые сроки обучения и квалификации, которые присваиваются выпускникам соответствующих образовательных программ с возможностью для университетов-участников пилотного проекта самостоятельно устанавливать квалификацию в образовательном стандарте в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы и срока обучения.

Кроме того, нормативно закреплено право студентов, принятых на пилотные образовательные программы, перевестись на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в случае необходимости.