Минобрнауки подготовило проекты для перехода на новую модель образования ​ - РИА Новости, 18.02.2026
17:52 18.02.2026 (обновлено: 18:40 18.02.2026)
Минобрнауки подготовило проекты для перехода на новую модель образования ​
Минобрнауки РФ подготовило проекты постановлений по реализации пилотного проекта в ряде вузов по переходу на новую модель высшего образования, сообщили РИА...
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве
Табличка на здании Министерства науки и высшего образования РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Минобрнауки РФ подготовило проекты постановлений по реализации пилотного проекта в ряде вузов по переходу на новую модель высшего образования, сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства.
В январе 2026 года по решению президента России Владимира Путина пилотный проект был продлен до 2029/30 учебного года и расширен с 6 до 17 участников.
"Подготовленными Минобрнауки России проектами, в частности, установлены перечни специальностей и направлений подготовки, научных специальностей, по которым осуществляется реализация программ базового высшего образования, специализированного высшего образования и аспирантуры", - говорится в сообщении.
Документами установлены также рекомендуемые сроки обучения и квалификации, которые присваиваются выпускникам соответствующих образовательных программ с возможностью для университетов-участников пилотного проекта самостоятельно устанавливать квалификацию в образовательном стандарте в зависимости от направленности (профиля) образовательной программы и срока обучения.
Кроме того, нормативно закреплено право студентов, принятых на пилотные образовательные программы, перевестись на обучение по программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры в случае необходимости.
"Разработанные проекты постановлений формируют основу для постепенного перехода к национальной системе высшего образования при обязательном соблюдении прав обучающихся", - отметили в Минобрнауки. ​
