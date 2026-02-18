Рейтинг@Mail.ru
Политолог рассказал, почему люди покидают Прибалтику - РИА Новости, 18.02.2026
15:36 18.02.2026 (обновлено: 15:41 18.02.2026)
Политолог рассказал, почему люди покидают Прибалтику
Политолог рассказал, почему люди покидают Прибалтику

Межевич: люди уезжают из восточных регионов ЕС из-за разрыва связей с Россией

Флаги Латвии, Литвы и Эстонии
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© Sputnik / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаги Латвии, Литвы и Эстонии. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Отток населения и экономические трудности восточных регионов ЕС являются следствием политики европейских лидеров, сказал деловой газете ВЗГЛЯД доктор наук, профессор, главный научный сотрудник Института Европы РАН Николай Межевич.
"Финляндия, Эстония, Латвия, Литва, Польша разорвали торгово-экономические отношения с Россией, сломали модели приграничного сотрудничества и ввели ограничения. То, что регион испытывает теперь сложности (с населением и экономикой - ред.), – закономерно", - заявил Межевич.
Политолог призвал ответить на план Эстонии конфисковать российские активы
Политолог призвал ответить на план Эстонии конфисковать российские активы
17 февраля, 17:27
Профессор отметил, что численность населения эстонской Нарвы, а также латвийского Даугавпилса за прошедшие 35 лет сократилась в два раза. Похожая картина наблюдается в приграничных финских городах: ежегодный отток составляет 5-8%, и ситуация в последнее время лишь усугубляется. Это, как подчеркнул Межевич, говорит о том, что приблизительно через 10 лет населенные пункты на востоке ЕС могут просто остаться обезлюженными и исчезнуть.
"ЕС не имеет никакого права перекладывать ответственность за это на Москву", - указал профессор.
Вина, по его словам, лежит исключительно на соответствующих столицах.
Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз
Кровь на улицах: Ротшильды готовятся уничтожить Евросоюз
13 февраля, 08:00
 
В мире, Эстония, Латвия, Литва, Николай Межевич, Евросоюз, Российская академия наук, Прибалтика
 
 
