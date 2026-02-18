Шесть поездов задержались в пути из Крыма в другие регионы

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Шесть пассажирских поездов, следующих между Крымским полуостровом и городами материковой части России, еще задерживаются в пути следования из-за временной приостановки движения по Крымскому мосту, сообщает компания "Гранд Сервис Экспресс" (ГСЭ).

Движение транспорта по Крымскому мосту перекрывалось в понедельник в 18.40 мск. Во вторник в ГСЭ сообщали, что движение по мосту открыто и задержанные поезда последовательно возобновляют рейсы.

"По состоянию на 08.00 МСК следуют с задержкой поезда "Таврия": в Крым : №315/316 Адлер Симферополь , отправлением 17 февраля, задерживается на 1,5 часа", - говорится в сообщении.

Уточняется, что из Крыма задерживаются пять составов отправлением 16 февраля: №007/008 Севастополь Санкт-Петербург задерживается на 5,5 часов и №091/092 Севастополь - Москва - на 2 часа. Из Симферополя в Москву задерживаются два поезда: №067/068 Симферополь - Москва задерживается на 4,5 часов и №195/196 Симферополь - Москва - на 2,5 часа. Также задерживается на 3,5 часа поезд №077/078 Симферополь - Санкт-Петербург.

"Внимание! Поезд №028/027 Москва - Симферополь сегодня будет отправлен из Москвы не ранее 11.00", - указали в компании.