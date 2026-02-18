Рейтинг@Mail.ru
Названы регионы с наибольшим числом пятизвездочных отелей
Туризм
Туризм
 
16:10 18.02.2026
Названы регионы с наибольшим числом пятизвездочных отелей
Названы регионы с наибольшим числом пятизвездочных отелей - РИА Новости, 18.02.2026
Названы регионы с наибольшим числом пятизвездочных отелей
Основной объем пятизвездочных отелей традиционно сосредоточен в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге, где совокупно насчитывается почти 200 таких средств размещения, РИА Новости, 18.02.2026
сочи
москва
санкт-петербург
Названы регионы с наибольшим числом пятизвездочных отелей

Больше всего пятизвездочных отелей находятся в Сочи, Москве и Петербурге

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска пятизвездочного отеля
Вывеска пятизвездочного отеля - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вывеска пятизвездочного отеля. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Основной объем пятизвездочных отелей традиционно сосредоточен в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге, где совокупно насчитывается почти 200 таких средств размещения, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), управляющий партнер и член совета директоров "Кронвелл групп" Алексей Мусакин.
"Традиционно - это Сочи, Москва, Санкт-Петербург (итого почти 200 отелей), за ними с отрывом Алтайский край и Иркутская область", - сказал он.
По его словам, наиболее динамичный рост числа пятизвездочных отелей в 2025 году продемонстрировал Краснодарский край, где в эксплуатацию было введено более 500 номеров.
За последний год в России было введено около 2,5 тысяч номеров в отелях категории пять звезд - примерно на 10-12% больше, чем годом ранее. При этом ввод в строй "пятерок" существенно отстает от отелей категории "четыре звезды", что связано с ограниченной динамикой спроса в сегменте.
Мужчина заходит в гостиничный номер - РИА Новости, 1920, 12.02.2026
В России вступят в силу новые правила работы гостиниц
12 февраля, 16:19
"Стоимость создания пятизвездочного отеля превышает создание четырехзвездочного примерно в 1,5 раза, а потенциальная цена в 2 и более раз. При равной загрузке срок окупаемости ниже. Поэтому при наличии субсидированной ставки были желания открыть "пятерку", - пояснил Мусакин.
Он отметил, что целевая аудитория таких средств размещения маленькая и гораздо требовательная, в связи с этим часть таких открытых отелей не получила нужную загрузку.
Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.
По информации министерства экономического развития, в рамках программы уже отобрано 344 проекта на 73 тысячи номеров. По итогам работы программы уже введено в эксплуатацию 36 гостиниц на 8,1 тысячи номеров. В активной стадии строительства находится 100 объектов на 23 тысячи номеров, а в проектировании - еще 208 объектов на 42 тысячи номеров.
Санаторно-курортный комплекс Мрия Резорт&СПА в Ялте - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
Эксперты рассказали, как выросли бронирования отелей на 8 Марта
25 января, 08:09
 
Туризм
 
 
Версия 2023.1 Beta
