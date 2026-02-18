Названы регионы с наибольшим числом пятизвездочных отелей

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Основной объем пятизвездочных отелей традиционно сосредоточен в Сочи, Москве и Санкт-Петербурге, где совокупно насчитывается почти 200 таких средств размещения, сообщил РИА Новости вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ), управляющий партнер и член совета директоров "Кронвелл групп" Алексей Мусакин.

"Традиционно - это Сочи , Москва, Санкт-Петербург (итого почти 200 отелей), за ними с отрывом Алтайский край и Иркутская область", - сказал он.

По его словам, наиболее динамичный рост числа пятизвездочных отелей в 2025 году продемонстрировал Краснодарский край , где в эксплуатацию было введено более 500 номеров.

За последний год в России было введено около 2,5 тысяч номеров в отелях категории пять звезд - примерно на 10-12% больше, чем годом ранее. При этом ввод в строй "пятерок" существенно отстает от отелей категории "четыре звезды", что связано с ограниченной динамикой спроса в сегменте.

"Стоимость создания пятизвездочного отеля превышает создание четырехзвездочного примерно в 1,5 раза, а потенциальная цена в 2 и более раз. При равной загрузке срок окупаемости ниже. Поэтому при наличии субсидированной ставки были желания открыть "пятерку", - пояснил Мусакин.

Он отметил, что целевая аудитория таких средств размещения маленькая и гораздо требовательная, в связи с этим часть таких открытых отелей не получила нужную загрузку.

Программа льготного кредитования на строительство туристических объектов была запущена в 2021 году. В её рамках инвесторы могут получить кредит на строительство и реконструкцию гостиниц, многофункциональных комплексов, парков развлечений, аквапарков и инфраструктуры горнолыжных курортов.