Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии
Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии - РИА Новости, 18.02.2026
Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии
Совфед на заседании в среду одобрил закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии. РИА Новости, 18.02.2026
Совфед одобрил закон о праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии