Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии - РИА Новости, 18.02.2026
14:59 18.02.2026
Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии
https://ria.ru/20260125/semya-2070129526.html
жилье, совет федерации рф, общество
Жилье, Совет Федерации РФ, Общество
Совфед поддержал право студенческих семей на отдельное жилье в общежитии

Совфед одобрил закон о праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Совета Федерации РФ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Совфед на заседании в среду одобрил закон о приоритетном праве студенческих семей на отдельное жилье в общежитии.
Законом закрепляется приоритетное право студентов с детьми или заключивших брак, согласно определению студенческой семьи, на получение отдельного жилого помещения в общежитии, а семья обучающегося сможет проживать вместе с ним.
Кроме того, предусматривается закрепление обязанности вузов обеспечивать открытость и доступность информации о количестве отдельных жилых помещений в общежитии, определённых для совместного проживания обучающихся с членами их семьи.
Женщины с колясками в парке - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
В Госдуме предложили субсидировать аренду жилья для студенческих семей
25 января, 04:12
25 января, 04:12
 
