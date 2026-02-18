Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора

Он добавил, что система контроля за производством и хранением достаточно серьезная и прошла несколько экспертиз.

Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней, 11 июня - по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.