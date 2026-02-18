Рейтинг@Mail.ru
Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора
11:37 18.02.2026 (обновлено: 11:56 18.02.2026)
Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора
2026
Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора

Глава Рособрнадзора Музаев: материалы для ЕГЭ разрабатываются в закрытом формате

Сдача ЕГЭ
© РИА Новости / Пелагия Тихонова
Перейти в медиабанк
Сдача ЕГЭ. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Утечка ответов и вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, материалы разрабатываются в закрытом формате, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
"У нас утечка невозможна, потому что никакой хакер не может без канала связи что-то украсть, то есть контрольно-измерительные материалы разрабатываются в закрытом контуре, и сеть компьютеров, которая используется, она в интернет вообще не выходит и не подключена к интернету. Это фактически компьютер выполняет роль печатной машинки с выводом на принтер результатов", - сказал Музаев на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что система контроля за производством и хранением достаточно серьезная и прошла несколько экспертиз.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней, 11 июня - по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.
Сдача ЕГЭ - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Рособрнадзор назвал самые популярные предметы для сдачи ЕГЭ в 2026 году
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
