Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора
Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора - РИА Новости, 18.02.2026
Утечка вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, заявил глава Рособрнадзора
Утечка ответов и вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, материалы разрабатываются в закрытом формате, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев. 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Утечка ответов и вариантов ЕГЭ в интернет невозможна, материалы разрабатываются в закрытом формате, заявил глава Рособрнадзора Анзор Музаев.
«
"У нас утечка невозможна, потому что никакой хакер не может без канала связи что-то украсть, то есть контрольно-измерительные материалы разрабатываются в закрытом контуре, и сеть компьютеров, которая используется, она в интернет вообще не выходит и не подключена к интернету. Это фактически компьютер выполняет роль печатной машинки с выводом на принтер результатов", - сказал Музаев
на пресс-конференции в международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
Он добавил, что система контроля за производством и хранением достаточно серьезная и прошла несколько экспертиз.
Единые государственные экзамены начнутся 1 июня с истории, литературы и химии. Четвертого июня пройдет ЕГЭ по русскому языку; 8 июня - по математике базового и профильного уровней, 11 июня - по обществознанию и физике, 15 июня - по биологии, географии и иностранным языкам (письменная часть). На 18 и 19 июня запланирована сдача иностранных языков (устная часть) и информатики.