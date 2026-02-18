Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко призвала вести профилактику игромании - РИА Новости, 18.02.2026
14:57 18.02.2026
Матвиенко призвала вести профилактику игромании
Матвиенко призвала вести профилактику игромании

Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Нужно вести профилактику игромании, от действий заядлых игроков страдают не только они сами, но и их семьи, сказала спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
На заседании палаты в среду сенаторы одобрили закон, ужесточающий с 1 сентября 2026 года требования к букмекерским конторам и тотализаторам в целях борьбы с игроманией.
По словам спикера СФ, лудомания (зависимость от азартных игр) - это заболевание. "В свое время по поручению президента были закрыты игровые автоматы, были закрыты казино. Но те, кто такое заболевание имеет, - они перешли в интернет и также тратят огромные деньги, вынимают из семьи. Поэтому надо еще внимательно отдельно рассмотреть вопросы профилактики этого, информационное сопровождение, к чему это приводит, и подумать, как с этой категорией граждан (работать - ред.), которые уже подсели на эту иглу и не могут с нее слезть", - отметила политик.
По словам Матвиенко, от действий заядлых игроков страдают и их семьи, "разводы, скандалы, продажи квартир, кредиты".
Девушка делает ставки на онлайн-тотализаторе - РИА Новости, 1920, 17.02.2026
Минфин рассказал, сколько россияне тратят у букмекеров
17 февраля, 12:50
© 2026 МИА «Россия сегодня»
