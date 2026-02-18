Рейтинг@Mail.ru
Матвиенко отметила изменения на международных площадках касательно России - РИА Новости, 18.02.2026
12:16 18.02.2026 (обновлено: 12:28 18.02.2026)
Матвиенко отметила изменения на международных площадках касательно России
россия, китай, валентина матвиенко, андрей денисов, совет федерации рф, оон
Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Андрей Денисов, Совет Федерации РФ, ООН
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на международных площадка меняется – нет той агрессивной русофобской атмосферы, которая была ранее, парламентариям нужно доводить до коллег из других стран позицию России, отстаивать национальные интересы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания палаты первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам, экс-посол РФ в КНР Андрей Денисов рассказал, что принял участие в слушаниях о роли парламентов, которые прошли под эгидой Межпарламентского союза (МПС) и ООН в Нью-Йорке, американскую визу сенатору дали своевременно.
Матвиенко поблагодарила сенаторов за работу в международных организациях. "Объективно ситуация на международных площадка меняется – нет той агрессивной русофобской атмосферы, которая была ранее, сегодня она уже другая. И то, что произошло на межпарламентских слушаниях по линии МПС в ООН это подтверждает", - сказала политик.
Матвиенко отметила важность активного участия парламентариев России в международных мероприятиях.
"Как только есть возможность, мы должны доводить нашу позицию, отстаивать наши национальные интересы. Нас сейчас слышат и слушают, и роль парламентского голоса значима и велика", - сказала спикер Совета Федерации.
РоссияКитайВалентина МатвиенкоАндрей ДенисовСовет Федерации РФООН
 
 
