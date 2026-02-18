https://ria.ru/20260218/matvienko-2075162286.html
Матвиенко отметила изменения на международных площадках касательно России
Матвиенко отметила изменения на международных площадках касательно России
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на международных площадка меняется – нет той агрессивной русофобской атмосферы, которая была ранее, парламентариям нужно доводить до коллег из других стран позицию России, отстаивать национальные интересы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.
В ходе пленарного заседания палаты первый зампредседателя комитета Совета Федерации
по международным делам, экс-посол РФ
в КНР Андрей Денисов
рассказал, что принял участие в слушаниях о роли парламентов, которые прошли под эгидой Межпарламентского союза (МПС) и ООН
в Нью-Йорке
, американскую визу сенатору дали своевременно.
Матвиенко
поблагодарила сенаторов за работу в международных организациях. "Объективно ситуация на международных площадка меняется – нет той агрессивной русофобской атмосферы, которая была ранее, сегодня она уже другая. И то, что произошло на межпарламентских слушаниях по линии МПС в ООН это подтверждает", - сказала политик.
Матвиенко отметила важность активного участия парламентариев России в международных мероприятиях.
"Как только есть возможность, мы должны доводить нашу позицию, отстаивать наши национальные интересы. Нас сейчас слышат и слушают, и роль парламентского голоса значима и велика", - сказала спикер Совета Федерации.