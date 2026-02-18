Матвиенко отметила изменения на международных площадках касательно России

МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Ситуация на международных площадка меняется – нет той агрессивной русофобской атмосферы, которая была ранее, парламентариям нужно доводить до коллег из других стран позицию России, отстаивать национальные интересы, заявила спикер Совфеда Валентина Матвиенко.

"Как только есть возможность, мы должны доводить нашу позицию, отстаивать наши национальные интересы. Нас сейчас слышат и слушают, и роль парламентского голоса значима и велика", - сказала спикер Совета Федерации.