Ученые показали прохождение Луны по солнечному диску

"Сам коронограф Солнца не видит: с учетом его чувствительности прибор просто бы ослеп. Яркий солнечный диск закрыт в нем круглой непрозрачной пластиной, которая также видна на изображении. Странная траектория Луны, описывающей на видео дугу, объясняется собственным движением спутника во время съемки", - отмечается в сообщении.