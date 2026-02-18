Ученые показали прохождение Луны по солнечному диску

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Комбинированное видео, показывающее прохождение Луны по солнечному диску во время недавнего солнечного затмения, опубликовала в своём Telegram-канале Лаборатория солнечной астрономии Института космических исследований (ИКИ) РАН.
На опубликованном видео показано прохождение Луны по солнечному диску во время солнечного затмения.
«
"Невидимую во время затмения Луну, которая в такие моменты всегда обращена к Земле темной стороной (поскольку освещается Солнцем сзади), удается разглядеть благодаря исключительной чувствительности коронографа. Для того чтобы полностью прорисовать поверхность спутника со всеми лунными морями и океанами, прибору хватает ничтожной подсветки от отраженного Землёй солнечного излучения", - говорится в сообщении к видео.
Изображение Солнца на видео наложено по данным другого прибора — HMI на спутнике SDO.
«
"Сам коронограф Солнца не видит: с учетом его чувствительности прибор просто бы ослеп. Яркий солнечный диск закрыт в нем круглой непрозрачной пластиной, которая также видна на изображении. Странная траектория Луны, описывающей на видео дугу, объясняется собственным движением спутника во время съемки", - отмечается в сообщении.
Учёные отмечают, что момент космического затмения на несколько часов не совпадает с земным. Это связано с задержкой, которая потребовалась лунной тени, чтобы пройти 36 тысяч километров от Земли до места расположения спутника.