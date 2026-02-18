Рейтинг@Mail.ru
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации - РИА Новости, 18.02.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка супертега Русская тройка - РИА Новости, 1920, 09.02.2026
Русская тройка
 
11:30 18.02.2026
https://ria.ru/20260218/korchagin-2075142411.html
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации - РИА Новости, 18.02.2026
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин назвал первоочередные цели организации после признания тройки национальным видом РИА Новости, 18.02.2026
2026-02-18T11:30:00+03:00
2026-02-18T11:30:00+03:00
русская тройка
русская тройка
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075004247_0:129:3181:1918_1920x0_80_0_0_b8b0c081249c0dba7a6bef4c5afdc50d.jpg
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2026
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07ea/02/11/2075004247_226:0:2955:2047_1920x0_80_0_0_64173c3b0c01864d8b033acb94e93fa5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
русская тройка
Русская тройка, Русская тройка
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации

Глава Содружества мастеров русской тройки Корчагин назвал цели организации

© РИА Новости / Кристина Соловьёва | Перейти в медиабанкПрезидент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области
Президент АНО Содружество мастеров и любителей русской тройки Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© РИА Новости / Кристина Соловьёва
Перейти в медиабанк
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин назвал первоочередные цели организации после признания тройки национальным видом спорта.
"Наша самая первая и самая важная задача – подготовить людей, которые придут после нас. Ведь сейчас нет ни учебников, ни видео – вообще ничего о том, как запрягать русскую тройку, как на ней ездить. Наша задача – задокументировать, описать, снять на видео то, что мы умеем. Узаконить русскую тройку", – рассказал Корчагин в интервью РИА Новости.
Самой большой проблемой он назвал недостаточное количество специалистов высокого уровня.
"Мой наставник – легендарный "троечник" Владимир Фомин – говорил: "Не надо искать легких путей, не надо искать тяжелых путей. Нужно искать правильные пути". И мы сейчас, я думаю, находимся на правильном пути. Правда, эту дорогу никто перед нами не протаптывал – мы сами протаптываем ее для других", – отметил Корчагин.
 
Русская тройкаРусская тройка
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала