Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации

"Мой наставник – легендарный "троечник" Владимир Фомин – говорил: "Не надо искать легких путей, не надо искать тяжелых путей. Нужно искать правильные пути". И мы сейчас, я думаю, находимся на правильном пути. Правда, эту дорогу никто перед нами не протаптывал – мы сами протаптываем ее для других", – отметил Корчагин.