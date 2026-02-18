https://ria.ru/20260218/korchagin-2075142411.html
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации - РИА Новости, 18.02.2026
Глава Содружества мастеров русской тройки назвал цели организации
Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин назвал первоочередные цели организации после признания тройки национальным видом РИА Новости, 18.02.2026
МОСКВА, 18 фев – РИА Новости. Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин назвал первоочередные цели организации после признания тройки национальным видом спорта.
"Наша самая первая и самая важная задача – подготовить людей, которые придут после нас. Ведь сейчас нет ни учебников, ни видео – вообще ничего о том, как запрягать русскую тройку, как на ней ездить. Наша задача – задокументировать, описать, снять на видео то, что мы умеем. Узаконить русскую тройку", – рассказал Корчагин в интервью
РИА Новости.
Самой большой проблемой он назвал недостаточное количество специалистов высокого уровня.
"Мой наставник – легендарный "троечник" Владимир Фомин – говорил: "Не надо искать легких путей, не надо искать тяжелых путей. Нужно искать правильные пути". И мы сейчас, я думаю, находимся на правильном пути. Правда, эту дорогу никто перед нами не протаптывал – мы сами протаптываем ее для других", – отметил Корчагин.