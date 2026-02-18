Андрей Корчагин: Русская тройка – это красота, адреналин и профессионализм

Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области

Президент АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки" Андрей Корчагин с орловским рысаком Зефиром на конной прогулке в окрестностях деревни Шаблыкино во Владимирской области

В конце января 2026 года русскую тройку по решению комиссии Минспорта РФ включили во Всероссийский реестр в качестве национального вида спорта. О том, какие перспективы это открывает перед "троечниками", – так называют себя сами спортсмены, – корреспондент РИА Новости поговорил с президентом АНО "Содружество мастеров и любителей русской тройки", девятикратным победителем призовых гонок, мастером-наездником Андреем Корчагиным.

– Андрей Дмитриевич, мы с вами беседуем в преддверии наступления Года Красной Огненной Лошади по восточному календарю. Есть у вас ощущение, что этот год станет еще и годом русской тройки?

– Для нас 2026 год знаменателен не столько тем, что это – год Лошади, а тем, что русскую тройку признали национальным видом спорта. Произошло это благодаря Дмитрию Киселеву – председателю наблюдательного совета Содружества. Раньше мы были просто энтузиастами и работали на свой страх и риск. А теперь предстоит организация общероссийской спортивной федерации, формирование региональных центров и спортивных школ.

– Каковы ваши первоочередные цели, и как оцениваете перспективы?

– Наша самая первая и самая важная задача – подготовить людей, которые придут после нас. Ведь сейчас нет ни учебников, ни видео – вообще ничего о том, как запрягать русскую тройку, как на ней ездить. Наша задача – задокументировать, описать, снять на видео то, что мы умеем. Узаконить русскую тройку.

Одному из наших лучших наездников – 72 года. Мне – чуть за шестьдесят, но я, можно сказать, юниор! Возраст наездников очень солидный, у нас все уже пенсионеры. Поэтому мы и торопимся сделать так, чтобы за нами пришла молодежь. Чтобы они застали наше искусство, захватили его.

Самая большая проблема – это специалисты. На любительском уровне тройкой могут заниматься многие, но специалистов высокого уровня очень мало. Мой наставник – легендарный "троечник" Владимир Фомин – говорил: "Не надо искать легких путей, не надо искать тяжелых путей. Нужно искать правильные пути". И мы сейчас, я думаю, находимся на правильном пути. Правда, эту дорогу никто перед нами не протаптывал – мы сами протаптываем ее для других.

Если мы в этом году сделаем Федерацию русской тройки, председателем, без вариантов, должен стать Дмитрий Киселев. Должна также появиться профессиональная команда юристов, административных работников.

– Тройка – это ведь не только спорт. Учитывая то, сколько создано романсов, песен, картин, упоминаний в классике русской тройки – это российский культурный феномен.

– Совершенно верно. Сейчас тройка, с одной стороны, очень дорогой вид спорта. Это лошади, экипажи, упряжь. А с другой стороны, это российская культура, наша история и традиции. Еще раньше были почтовые тройки, которые могли промчаться там, где невозможно было проехать на одной лошади. Тройку придумали не для красоты, а для бесперебойного функционирования почтовой системы. А сейчас тройка – уже для красоты.

– Расскажите, как вы открыли для себя езду на русской тройке?

– У меня с детства было желание связать свою жизнь с животными. Неважно, лошади это, коровы, собаки или кошки. Мне всегда их было очень жалко. В Ярославле, откуда я родом, поступил в ветеринарный техникум. И с 12 лет ходил в конноспортивную секцию. Занимался там конкуром – скачками с препятствиями. Потом окончил техникум, отслужил в армии и устроился на работу ветврачом в Государственную конюшню Ярославля.

И вот тогда я впервые увидел русскую тройку. Произошло это в Костроме, где под эгидой министерства сельского хозяйства СССР проводились зональные соревнования по конному спорту. На них я и наблюдал гонки на русских тройках – у меня даже пробежали по коже мурашки. В этих гонках было все – и красота, и адреналин, и высочайший профессионализм наездников. Тогда я понял, что буду заниматься русскими тройками.

Когда вы едете на хорошей машине, вы не ощущаете скорости. А если вас посадить на старое авто на "лысой" резине и заставить разогнаться по льду, вы сразу ощутите скорость. А когда вы на тройке, вам в лицо летит снег, в ушах свистит ветер – адреналин зашкаливает! Появляется ощущение скорости 200 километров в час.

– А когда вы впервые стали участником соревнований?

– На соревнованиях по русской тройке я впервые выступил в 1992 году. Времена были очень тяжелые: безработица, безденежье. Мне тогда повезло с работой. Я уволился с госконюшни и поступил в совхоз при техникуме, который окончил. Там я составил классическую русскую тройку – единственную в Ярославле. Коренник был русской породы, серый в яблоках, по кличке Секрет. Пристяжными были два орловских рысака – Гладиатор и Причал. К нам стали приезжать прокатиться из других регионов.

Последние 10 лет я работаю в тренировочном центре, который основал, в деревне Шаблыкино Владимирской области. Здесь 16 лошадей. Есть тройка орловских рысаков. В работе еще несколько тяжелоупряжных лошадей. Мне нравится их сила, мощь. Люблю собирать сложные упряжки – четверки, шестерки. Это хоть и не тройки, но тоже очень красиво.

Чуть позже мы с единомышленниками основали общественную организацию "Содружество мастеров и любителей русской тройки". Мы решили объединиться, потому что нужно было отправлять официальные письма представителям власти. Мы работали со спорткомитетом Калуги, департаментами правительства Москвы, а эти организации помогли нам обратиться в министерство спорта РФ.

Помимо спортивной федерации, нам необходимо создать Академию русской тройки, программа которой будет включать и бега, и школу подготовки лошадей, и тренировки наездников, и шоу-программы. Академия – это не только Москва. Предстоит сделать филиалы в Санкт-Петербурге, Сибири и других регионах.

Времени на раскачку уже нет, нужно двигаться вперед и не останавливаться. Нам предстоит создать целую инфраструктуру. Мы должны сделать так, чтобы все заработало.

– Раскроете главный секрет мастерства? Как работать с лошадьми?

– Конный спорт – это индустрия. Он охватывает не только лошадей и экипажи. Это и кормление, и содержание. Это четкая система. И чем жестче режим, тем больше работоспособность. Не только лошади у нас режим соблюдают, но и мы сами придерживаемся распорядка. Главное – дисциплина. А объездить русскую тройку – это уже дело техники. Это не так сложно, если знаешь, что делать. Самый трудный вопрос – найти лошадей.

Лошади отличаются от других животных тем, что они думают и принимают решения. И мастерство наездника состоит в том, чтобы он быстрее лошади думал и принимал решения. Наездник должен предвидеть все, смотреть, что творится вокруг. А во время гонок – еще и наблюдать за соперниками, чтобы не допустить аварии и занять выгодную для себя позицию.

– Можно ли сравнить по стоимости хорошего скакуна и, скажем, автомобиль?

– Цена лошади складывается не из того, сколько она весит, какой она масти. Когда специалисты берут лошадь, первое, на что смотрят – что она умеет.

Есть лошади, которых даже небогатый человек не отдаст за бешеные деньги. А есть лошадь, которую подарят. Для меня лошадь – это и партнер, и коллега-спортсмен. Когда у нее заканчивается спортивная карьера, я начинаю искать добрые руки, куда ее можно отдать. Ведь многие хотят, чтобы у них была хорошая лошадь, которая бы паслась где-то около дома.

– Кстати, создатели фильмов к вам не обращаются?

– У киношников свои технологии. Им нужны спокойные лошади, которые могут по 10 часов стоять и не шевелить хвостом. А у нас от них искры летят. Поэтому киношникам наши лошади не всегда нужны, им легче в ближайшем совхозе поискать. Правда, сам я снимался в нескольких фильмах как наездник в массовке. Один фильм даже китайский.

– Интересно! А насколько, по-вашему, сейчас велик интерес к русским тройкам в стране?

– Недавно в Вологде прошли соревнования русских троек, и туда специально приехали люди из Сочи – просто посмотреть. Я думаю, обязательно надо разыгрывать кубок Золотого кольца России – это привлечет очень много туристов. Должны быть тройки, на которых можно покататься, потрогать лошадей. Например, в Суздале есть 60 одиночных упряжек, а должно быть 60 упряжек русских троек.

– Уже в это воскресенье, 22 февраля, в Ленинградской области пройдет масштабный "Тройка Фест". Какие ожидания вы связываете с этим событием?

– Если Питер и Ленинградская область примут русские тройки и будут ими заниматься, то возможности у Северной столицы и Ленобласти, я думаю, такие же, как у Москвы. Санкт-Петербург – серьезный город, с людьми, которые могут себе позволить собрать тройки. В дальнейшем Москва и Питер должны стать основными соперниками в соревнованиях русских троек.