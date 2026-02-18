Рейтинг@Mail.ru
18:54 18.02.2026
Китай ужесточил ограничения для чиновников, чьи семьи живут за рубежом
Китай ужесточил ограничения для чиновников, чьи семьи живут за рубежом
2026-02-18T18:54:00+03:00
2026-02-18T18:54:00+03:00
в мире
китай
пекин
си цзиньпин
народно-освободительная армия китая
в мире, китай, пекин, си цзиньпин, народно-освободительная армия китая
В мире, Китай, Пекин, Си Цзиньпин, Народно-освободительная армия Китая
Китай ужесточил ограничения для чиновников, чьи семьи живут за рубежом

SCMP: Китай ужесточил ограничения для чиновников, чьи семьи проживают за рубежом

© AP Photo / Andy WongФлаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
© AP Photo / Andy Wong
Флаги Китая на здании Дома народных собраний в Пекине. Архивное фото
МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти Китая в рамках антикоррупционной политики в последнее время ужесточают ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за рубежом, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.
Согласно данным газеты, изменения происходят на фоне антикоррупционной кампании, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином, которая охватывает государственные органы, предприятия и вооруженные силы страны.
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 27.01.2026
Эксперт рассказал, зачем Си Цзиньпин начал кадровые перестановки в армии
27 января, 18:14
«
"Согласно сообщениям источников, Пекин в течение последнего года незаметно ужесточил ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за границей, в рамках масштабной антикоррупционной кампании", - говорится в сообщении.
Три человека, знакомые с ситуацией, заявили, что с начала прошлого года в государственных органах и предприятиях проводились проверки для изучения связей высокопоставленных чиновников и руководителей за рубежом. Ранее проверки были направлены на выявление "голых чиновников", чьи супруги и дети проживают за границей, отмечает SCMP.
Как отмечает источник из Коммунистической партии, последние проверки были расширены, теперь они охватывают еще одну категорию - "квазиголых чиновников".
"Квазиголые чиновники" - те, чьи супруги находятся в стране, но дети проживают за рубежом. Теперь они находятся под усиленным наблюдением и должны регулярно предоставлять актуальную информацию", - заявил он.
Военнослужащие Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 25.01.2026
WSJ: высокопоставленного военного из КНР заподозрили в работе на США
25 января, 22:27
Как отмечают источники, организационный отдел "переводит таких людей на менее значимые позиции" на фоне опасений возникновения коррупции.
«
"Опрос организационного отдела ориентирован на тех, кто занимает важные должности. Это не означает, что они совершили какие-либо правонарушения", - заявил SCMP источник, знакомый с кадровой работой партии.
Газета не раскрывает имен и должности источников из-за "чувствительности" темы.
В январе Си Цзиньпин сообщил, что в настоящее время ситуация по борьбе с коррупцией в Китае "остается сложной и напряженной", а задача по искоренению очагов и условий для коррупции "остается трудной и многосложной". Глава Китая сравнил коррупцию с "тигром, преграждающим путь развития партии и страны", и призвал решительно искоренять взяточничество и лишать коррупционеров укрытия в стране. Кроме того, глава КНР ранее заявил, что Народно-освободительная армия Китая (НОАК) за последний год прошла "революционную закалку" в деле борьбы с коррупцией.
Председатель Китайской Народной Республики (КНР) Си Цзиньпин - РИА Новости, 1920, 18.02.2026
Си Цзиньпин призвал искоренить взяточничество в Китае
12 января, 15:18
 
В миреКитайПекинСи ЦзиньпинНародно-освободительная армия Китая
 
 
