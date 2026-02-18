Китай ужесточил ограничения для чиновников, чьи семьи живут за рубежом

МОСКВА, 18 фев - РИА Новости. Власти Китая в рамках антикоррупционной политики в последнее время ужесточают ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за рубежом, сообщает гонконгская газета Власти Китая в рамках антикоррупционной политики в последнее время ужесточают ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за рубежом, сообщает гонконгская газета South China Morning Post (SCMP) со ссылкой на источники.

Согласно данным газеты, изменения происходят на фоне антикоррупционной кампании, проводимой председателем КНР Си Цзиньпином , которая охватывает государственные органы, предприятия и вооруженные силы страны.

« "Согласно сообщениям источников, Пекин в течение последнего года незаметно ужесточил ограничения для чиновников, чьи члены семьи проживают за границей, в рамках масштабной антикоррупционной кампании", - говорится в сообщении.

Три человека, знакомые с ситуацией, заявили, что с начала прошлого года в государственных органах и предприятиях проводились проверки для изучения связей высокопоставленных чиновников и руководителей за рубежом. Ранее проверки были направлены на выявление "голых чиновников", чьи супруги и дети проживают за границей, отмечает SCMP.

Как отмечает источник из Коммунистической партии, последние проверки были расширены, теперь они охватывают еще одну категорию - "квазиголых чиновников".

"Квазиголые чиновники" - те, чьи супруги находятся в стране, но дети проживают за рубежом. Теперь они находятся под усиленным наблюдением и должны регулярно предоставлять актуальную информацию", - заявил он.

Как отмечают источники, организационный отдел "переводит таких людей на менее значимые позиции" на фоне опасений возникновения коррупции.

« "Опрос организационного отдела ориентирован на тех, кто занимает важные должности. Это не означает, что они совершили какие-либо правонарушения", - заявил SCMP источник, знакомый с кадровой работой партии.

Газета не раскрывает имен и должности источников из-за "чувствительности" темы.